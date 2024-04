Paseo Capital de Saltillo, ¿una típica plaza más?

Inaugurado el 25 de septiembre de 2023, el “Paseo Capital” prometió ser un nuevo motor en la aletargada vida del Centro Histórico de Saltillo, ofreciendo un espacio para el disfrute arquitectónico, la bienvenida de turistas y el fomento de negocios locales. Este nuevo corredor abarca secciones de las calles Juárez, Victoria, Padre Flores, Ocampo y Abbott, diseñadas para el esparcimiento y la relajación de sus visitantes.

Siguiendo los pasos de exitosos corredores peatonales en otras regiones de México, como Zacatecas, Querétaro, Mérida y la propia CDMX, así como innumerables ejemplos en ciudades europeas que han revitalizado su núcleo urbano, esta iniciativa busca dar un impulso al corazón de la ciudad.

Sin embargo, el “Paseo Capital” aún no ha alcanzado las altas expectativas establecidas. Con apenas un par de cafeterías en la calle Juárez aprovechando el espacio al aire libre, el resto del trayecto permanece inactivo fuera del horario laboral, con edificios tanto públicos como privados cerrados. Además, el paisaje urbano se ve afectado por estructuras desgastadas y mobiliario urbano mal diseñado que desentona con su entorno. El proyecto no logra replicar el éxito de otros corredores peatonales que se benefician de una planificación urbanística integral, que incluye una oferta cultural y comercial atractiva. En la actualidad, “Paseo Capital” no distingue su propuesta de las típicas plazas de la ciudad, lo que representa una oportunidad perdida, como no haber transformado la antigua sede de la Secretaría de Cultura en un dinámico centro cultural, así como otros edificios aledaños. Ni siquiera se han restaurado o pintado para mejorar su aspecto exterior.