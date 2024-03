¡Pena de muerte para violadores y pederastas!, propone diputado de Morena en Coahuila

El diputado local en Coahuila, Alberto Hurtado Vera (Morena) propone pena de muerte a violadores y pederastas para frenar este tipo de delitos, en los que México ocupa primeros lugares a nivel mundial. De no prosperar la iniciativa, entonces que las personas culpables sean castradas químicamente.

“La propuesta la vamos a presentar en las próximas semanas, la vamos a construir con todas las voces, afectadas, afectados, organismos de derechos humanos, abogados, expertos, juristas, para proponer pena de muerte para violadores de niños, niñas y mujeres. El mensaje es muy claro: en Coahuila no se tocan”, advirtió.

Esa iniciativa la analizó con el entonces senador Armando Guadiana Tijerina, sin embargo, se toparon con tratados internacionales y la propia Constitución federal.

“Vamos a hacer valer la soberanía y la autonomía de Coahuila para construir el cómo sí y evitar esos abusos. Los altos índices de violaciones, de abusos, están a la orden del día y vemos un sistema que los deja en libertad o que no se puede integrar una carpeta de investigación, entonces queremos meternos a fondo y que nos ayude a que el índice vaya a la baja”, dijo el legislador.

Añadió que México es de los países donde más abuso infantil de comete y Coahuila está en los primeros lugares. Morena está a favor de las causas justas y parte de ello es salvaguardar la integridad de los menores y las mujeres.

“Si hacemos valer nuestra autonomía, claro que se puede, vamos a chocar con la propia Carta Magna, que se tendría que reformar, analizar los tratados internacionales. El tema es hacer valer la autonomía de Coahuila, vamos a hablar con todos los expertos para hacer valer la autonomía y soberanía de nuestro Estado para que sea una realidad”, agregó.

Añadió que propondrá a los diputados federales y senadores de Morena impulsar la iniciativa a nivel federal, porque la sociedad demanda un freno “a estos abusos, que son de lo más atroz y más bajo que hay”.

“El tema es buscar la pena de muerte para violadores y pederastas y si no, vamos a buscar que la castración química sea una realidad, porque no puede haber impunidad en un tema tan sensible, ustedes vieron cómo rayaron el Congreso, muchos están de acuerdo, muchos no, la realidad es que hay un descontento porque como autoridad no estamos resolviéndole a la gente”, indicó Hurtado.

“Esto va a poner un alto a estas gentes y quien abuse y atente contra nuestras mujeres y niños, reciba un castigo”, concluyó.