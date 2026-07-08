Pide Congreso de Coahuila claridad judicial sobre curul del diputado Antonio Flores

En medio de las tensiones políticas tras la implementación de sesiones virtuales, el Congreso del Estado de Coahuila solicitó un análisis legal a la Consejería Jurídica para determinar el estatus del exdiputado Antonio Flores, al señalar que el Poder Legislativo no es la instancia competente para dictaminar sobre el caso. La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, confirmó que giró instrucciones para tener un panorama claro sobre los procesos judiciales en curso. La legisladora enfatizó que corresponde al Poder Judicial emitir las resoluciones definitivas sobre los derechos del exlegislador.

“Nosotros no somos la instancia que tenemos que ser garantes o para dictaminar o saber quién es quien realmente tiene el derecho”, puntualizó Fraustro Dávila al referirse a la situación jurídica del excongresista. La diputada explicó que han recibido notificaciones de diversas autoridades respecto a expedientes legales y de índole personal o electoral. Estimó que “existen más de 10 carpetas abiertas”, por lo que requieren una cronología completa para actuar conforme a derecho dentro de la legislatura. En cuanto a la modalidad de trabajo parlamentario, la presidenta explicó que la decisión de sesionar de manera virtual derivó de incidentes de acoso ocurridos en la jornada previa, los cuales vulneraron la integridad de los legisladores presentes en la sede parlamentaria.

“Un tema es el tema de lo que sucede afuera del Congreso y otra cosa es la instancia legislativa; respetemos la institución, respetemos a los diputados”, aseveró al defender el actuar del recinto legislativo. Fraustro Dávila aclaró que no se mantendrá la modalidad virtual por defecto, asegurando que la presencialidad es una responsabilidad de todos los congresistas. Salvo situaciones de riesgo o de fuerza mayor, las reuniones del Pleno se realizarán en el recinto. “Si no tenemos justificación, no hay por qué mandarnos a modalidad virtual; solamente a excepción de casos que vulneren la integridad o que se ponga en riesgo cualquier situación”, concluyó la diputada.

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