Coahuila: Manolo Jiménez pide a su gabinete mantener el ritmo de trabajo para cumplir metas del segundo semestre

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    Coahuila: Manolo Jiménez pide a su gabinete mantener el ritmo de trabajo para cumplir metas del segundo semestre
    El Gobierno del Estado afinó la planeación del plan ejecutivo para las acciones que arrancarán a partir de agosto. CORTESÍA

En la reunión se revisaron los proyectos, programas y obras que se ejecutan en todas las regiones

El gobernador Manolo Jiménez Salinas exhortó a las y los titulares de las dependencias e instituciones de la administración estatal a mantener el ritmo de trabajo que, aseguró, ha permitido cumplir en tiempo y forma los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, con el propósito de seguir mejorando la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Durante una reunión de gabinete, el mandatario estatal revisó el avance de los proyectos, programas y obras que se ejecutan en las distintas regiones de Coahuila, además de afinar la planeación correspondiente al segundo semestre de 2026.

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“Sostuvimos nuestra reunión de gabinete para dar seguimiento a los proyectos, programas y obras que estamos impulsando en todas las regiones de Coahuila. Hoy afinamos los detalles de nuestro plan ejecutivo del segundo semestre del año. En equipo, trabajamos con orden, coordinación y mucho compromiso para seguir entregando buenos resultados a nuestra gente”, expresó.

Jiménez Salinas explicó que el encuentro tuvo como objetivo revisar el plan de trabajo de 2026, con énfasis en las acciones que comenzarán a desarrollarse a partir de agosto, así como coordinar la organización entre las distintas áreas del Gobierno del Estado para la ejecución de los proyectos previstos.

Señaló que el seguimiento permanente y la coordinación entre las dependencias permiten planear con anticipación las acciones gubernamentales, evitando la improvisación y facilitando el cumplimiento de las metas establecidas.

El gobernador destacó que uno de los factores que ha fortalecido la percepción ciudadana sobre su administración son los resultados obtenidos por las distintas dependencias estatales.

$!El gobernador afirmó que los resultados de la administración son producto del trabajo coordinado de todas las dependencias.
El gobernador afirmó que los resultados de la administración son producto del trabajo coordinado de todas las dependencias. CORTESÍA

“Un ingrediente muy importante que nos ha ayudado mucho en la percepción de la gente son los resultados de gobierno, y no se pueden entender los resultados de gobierno sin el trabajo de cada uno y cada una de ustedes, las y los titulares de las diferentes dependencias”, afirmó.

Añadió que el Gobierno de Coahuila mantiene una dinámica de trabajo basada en la coordinación interna, así como en la colaboración con la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los municipios.

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Asimismo, consideró que la planeación anticipada ha sido un elemento clave para concretar proyectos y programas en los tiempos previstos y generar beneficios para la población.

Durante la reunión, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas José Flores González, presentó un informe sobre los avances alcanzados durante el primer semestre de 2026 y expuso la programación de obras, programas y proyectos que se desarrollarán en la segunda mitad del año.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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