Congreso de Coahuila deja en manos de tribunales definición de curul del PT

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    Congreso de Coahuila deja en manos de tribunales definición de curul del PT
    Tanto Antonio Flores como Fernando Rodríguez han promovido recursos legales y sostienen que les corresponde ejercer la diputación mientras se resuelve el litigio. HÉCTOR GARCÍA

La Junta de Gobierno informó que existen procedimientos electorales y de amparo en trámite, por lo que solicitó a las autoridades jurisdiccionales precisar los alcances de las resoluciones emitidas.

El Congreso del Estado informó que serán las autoridades jurisdiccionales las que determinen quién debe ejercer la diputación que actualmente disputan Antonio Flores y su suplente, Fernando Rodríguez, al existir diversos procedimientos legales en curso relacionados con la integración del Poder Legislativo.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, la presidenta de la Junta de Gobierno, Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, dio a conocer que el Congreso ha recibido diversas notificaciones derivadas de procedimientos jurisdiccionales promovidos en torno a esa representación legislativa.

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Explicó que actualmente existen resoluciones emitidas por distintas autoridades que reconocen derechos vinculados con una misma curul, por lo que el Congreso no tiene facultades para determinar cuál de ellas debe prevalecer.

”Este Congreso no es la instancia facultada para determinar cuál resolución debe prevalecer o a quién corresponde la razón jurídica de fondo. Nuestra obligación como Poder Legislativo es respetar las determinaciones de las autoridades competentes y actuar conforme a derecho”, señaló.

Indicó que, además de los procedimientos en materia electoral, también existen juicios de amparo relacionados con este caso, por lo que se instruyó al área jurídica del Congreso a informar a las autoridades correspondientes sobre la existencia de todos los recursos y resoluciones emitidas.

El objetivo, explicó, es que sean los propios órganos jurisdiccionales quienes definan los alcances y efectos de cada resolución para que el Congreso pueda darles cumplimiento sin afectar los derechos de las partes involucradas.

La disputa por la curul se originó luego de que el pasado 9 de junio la Junta de Gobierno determinó que las cuatro inasistencias consecutivas de Antonio Flores durante el periodo de campañas electorales no estaban justificadas, por lo que aplicó lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de Coahuila.

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Dicho precepto establece que los diputados que falten a tres sesiones consecutivas sin causa justificada o sin licencia previa deberán dejar de concurrir al Congreso hasta el siguiente periodo inmediato, por lo que se llamó a su suplente, Fernando Rodríguez.

Desde entonces, tanto Flores como Rodríguez han promovido diversos recursos legales y, a través de redes sociales, ambos han sostenido que les corresponde ejercer la diputación, mientras las autoridades competentes resuelven el fondo del conflicto.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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