Congreso de Coahuila deja en manos de tribunales definición de curul del PT

Durante la sesión de la Diputación Permanente, la presidenta de la Junta de Gobierno, Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, dio a conocer que el Congreso ha recibido diversas notificaciones derivadas de procedimientos jurisdiccionales promovidos en torno a esa representación legislativa.

El Congreso del Estado informó que serán las autoridades jurisdiccionales las que determinen quién debe ejercer la diputación que actualmente disputan Antonio Flores y su suplente, Fernando Rodríguez, al existir diversos procedimientos legales en curso relacionados con la integración del Poder Legislativo.

Explicó que actualmente existen resoluciones emitidas por distintas autoridades que reconocen derechos vinculados con una misma curul, por lo que el Congreso no tiene facultades para determinar cuál de ellas debe prevalecer.

”Este Congreso no es la instancia facultada para determinar cuál resolución debe prevalecer o a quién corresponde la razón jurídica de fondo. Nuestra obligación como Poder Legislativo es respetar las determinaciones de las autoridades competentes y actuar conforme a derecho”, señaló.

Indicó que, además de los procedimientos en materia electoral, también existen juicios de amparo relacionados con este caso, por lo que se instruyó al área jurídica del Congreso a informar a las autoridades correspondientes sobre la existencia de todos los recursos y resoluciones emitidas.

El objetivo, explicó, es que sean los propios órganos jurisdiccionales quienes definan los alcances y efectos de cada resolución para que el Congreso pueda darles cumplimiento sin afectar los derechos de las partes involucradas.

La disputa por la curul se originó luego de que el pasado 9 de junio la Junta de Gobierno determinó que las cuatro inasistencias consecutivas de Antonio Flores durante el periodo de campañas electorales no estaban justificadas, por lo que aplicó lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de Coahuila.