Piden en 4 municipios de Coahuila autorizar corridas de toros a la usanza portuguesa

Aficionados taurinos solicitan en cuatro municipios de Coahuila autorización para celebrar corridas de toros a la portuguesa, es decir, sin llegar a matar el toro, que regresaría a los toriles después de la faena.

Vicente Salas Estrada “Novillero”, informó que los trámites los realizaron este año y esperan respuesta, una vez que pasó el proceso electoral. El nombre de los municipios lo reservan para evitar que el tema sea politizado, pero confían en tener una resolución positiva para mantener viva la fiesta brava en Coahuila.

“Solicitamos permisos para corridas a la portuguesa, no han contestado y nos pidieron que no dijéramos en cuáles municipios para no politizar el tema, para que no tuvieran presión. En el Estado se han desarrollado espectáculos como los payasos de rodeo, con libre estilo, donde sale el roto de lidia y lo quiebran o torean a cuerpo limpio y ha tenido mucho éxito”, puso como ejemplo.

“Ese espectáculo ya se presentó en algunos municipios de Coahuila, como Piedras Negras, los ayuntamientos no han tenido ningún problemas para darles el permiso, pero con nosotros han sido omisos, no dicen ni sí ni no, aunque es prácticamente lo mismo, sale el novillo pero no se le mata, no se le hace daño, únicamente se aprovecha la bravura”, explicó.

Hay dos tipos de corridas: una es a la española, que es la clásica con toreo a muerte, se cumplen los tres tercios, el primero con los picadores o varas, el segundo con banderillas y el último tercio es la muerte con espada, y la otra a la usanza portuguesa. En esta no hay picadores, las banderillas solo se señalan o marcan y no se mata al toro.

“A la usanza portuguesa es tan antigua como la española. Si en Coahuila la prohibición es la sangre y la muerte del toro, la otra opción es torear a la usanza portuguesa”, propuso.

Los municipios tienen reglamentos taurinos, incluso aunque no tengan plazas de toros, y contemplan el toreo a la portuguesa, lo que los aficionados taurinos quieren aprovechar para que vuelva la magia de la fiesta brava.

“Lo que se busca es que se reactiven las plazas de toros, que se abra un espacio para que regrese la actividad económica, laboral y cultural y el arte de la fiesta brava, aunque sea de manera modificada. Bajo esta variable no existe una razón jurídica para prohibir las corridas de toros a la portuguesa”, afirmó.

“Novillero” señaló que Coahuila tiene una tradición taurina y una gran afición a la tauromaquia, una cultura y un arte taurino que debe preservarse.