POLITICÓN: Preocupa a Attolini denuncia por violencia política de género

I. AGSAL

Larga sesión de trabajo, nos cuentan, sostuvieron los integrantes del Cabildo de Saltillo con el equipo que encabeza Iván José Vicente, en Agsal. El objetivo fue disipar las dudas de quienes integran el cuerpo edilicio en relación con el crédito que ha solicitado tramitar el Consejo de Administración de la empresa mixta. Y aunque en teoría el objetivo se habría cumplido, sobre todo en el caso de la oposición morenista, cuyos representantes se dijeron satisfechos con las respuestas a sus cuestionamientos, parece que ya recibieron “línea” de su dirigencia estatal en el sentido de votar en contra, sin importar que la información técnica justifique la solicitud.

II. CERTEZA

Nos cuentan, por cierto, que uno de los elementos importantes de la sesión de trabajo fue la precisión que se realizó, a petición del regidor Mario Mata, en el sentido de que los recursos del crédito no serán utilizados para financiar los trabajos de exploración, sino para equipar y poner en funcionamiento pozos donde ya se tenga la certeza de que existe un caudal susceptible de ser incorporado a la red municipal.

III. SERÁ MUJER

Desde ayer circula en chats de WhatsApp un documento emitido por el Senado de la República relativo al proceso de selección de los magistrados de los tribunales electorales de los estados, entre los cuales se encuentra la plaza que ocupa de forma interina Alejandro Santos Contreras en el llamado “tribunalito”. El dato relevante del documento es que aclara que al concluir el referido proceso de designación, el Tribunal Electoral de Coahuila tendrá mayoría femenina, pues la designación corresponderá a una mujer, ya que la totalidad de los aspirantes varones han sido descalificados, por una razón o por otra.

IV. RECTA FINAL

Así pues, al protegido del exgobernador Miguel Ángel Riquelme le quedan solo unas cuantas quincenas por cobrar como magistrado electoral, a menos que decida lanzarse a la aventura de impugnar la decisión de la Comisión de Justicia del Senado con el propósito de revertirla. El problema para él -y cualquier otro que decida tomar ese camino- es que tendría que argumentar en contra de la paridad de género y todos los criterios construidos hasta ahora en ese terreno. Habrá que ver.

V. OTRA DE MEDRANO

Con el estilo que lo caracteriza, el regidor y dirigente del PRI, Eduardo Medrano, se lanzó contra la estrategia de seguridad de Morena, mostrando la gracia de un paquidermo en su crítica. El flamante “experto” en seguridad aseguró que desde hace años el PRI les advirtió que su estrategia de “abrazos, no balazos” no iba a funcionar, pero, según él, el gobierno no les hizo caso. Y ya cuando Trump amenazó con aranceles, la reacción fue extraditar a los delincuentes detenidos. Nos dicen que parece olvidar que su partido tuvo décadas para solucionar el problema y la violencia siguió creciendo bajo sus gobiernos.

VI. AHÍ SE LAS DEJO

Medrano, cual sabio improvisado, recomienda al gobierno de Claudia Sheinbaum “ponerse las pilas” y aceptar que su estrategia no sirve. ¡Gran hallazgo, con eso se acaba el problema! Mientras pontifica soluciones nacionales, ¿no sería mejor que atendiera los problemas de bacheo, alumbrado y seguridad local que sí están bajo su competencia? En el ayuntamiento se preguntan si no confundió su cargo de regidor con el de analista político o consejero presidencial.

VII. INICIA PROCEDIMIENTO

Mientras Antonio Attolini atiende asuntos de carácter privado en New York, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE emitió un acuerdo para iniciar el Procedimiento Especial Sancionador en su contra. Nos cuentan que la queja fue presentada por la senadora -también morenista- Cecilia Guadiana, quien lo acusa de violencia política de género. Según el documento, Guadiana denuncia que Attolini publicó entrevistas y opiniones en redes sociales donde descalifican sus acciones y logros, criminalizando su participación política y provocando desaprobación ciudadana por su condición de mujer. La queja también fue presentada contra la regidora Alejandra Salazar.

VIII. TENSIÓN

Al interior de Morena, nos comentan que los asuntos por Violencia Política de Género realmente mantienen en tensión a Attolini. Ya una vez vivió las consecuencias de sus actos, aunque sin procedimiento jurídico de por medio. Se sabe que la sola amenaza de ser denunciado fue lo que terminó por “bajarle las manos” en su intento de presidir la Mesa Directiva en el Congreso. En la queja actual, Guadiana solicita medidas cautelares y ahora el INE realizará la investigación correspondiente.

IX. RAMOS Y EL AGUA

Una de las sorpresas de la semana fue la “revelación” del nuevo nombre del sistema operador de agua potable de Ramos Arizpe. ¿Por qué decidió la administración de Tomás Gutiérrez “rebautizar” a Compara y cambiar el acrónimo por el de EMAS (Empresa Municipal de Agua y Saneamiento)? Los muy enterados nos aseguran que el fondo del asunto es fiscal, pues el cambio de nombre también implica una modificación en el régimen tributario del organismo que, hasta hace unos días, era técnicamente una empresa privada -aunque no operara como tal- y ahora será un organismo público, lo que ahorrará unos cuantos millones al año en impuestos. ¿Será?