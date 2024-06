Piden justicia para ‘Wero’, perrito asesinado en la Morelos de Saltillo

“Wero fue asesinado con un cuchillo de una carnicería en la colonia Morelos de Saltillo. Wero era más que una mascota para nosotros: representaba amor, afecto e inocencia. Este incidente no sólo muestra falta de humanidad, sino también ilustra la pasividad general ante el maltrato y asesinato de seres indefensos. Lamentablemente, Wero es ahora una cifra más entre los miles de perros que mueren cada año a manos de humanos en México”, expone Rodríguez Altamirano en su relato en la plataforma.

La petición también denuncia la ineficacia de las autoridades en la protección de los derechos de los animales. “En Coahuila, la justicia animal suele ser únicamente un lema de campaña. La defensa de los animales queda relegada y, a menudo, se ignoran los casos de abuso. Estamos hartos de esta situación y exigimos que el responsable del asesinato de Wero sea castigado con todo el peso de la ley”, añade Rodríguez Altamirano.

El maltrato animal es un delito contemplado en el Código Penal Federal mexicano, donde se estipula que quien cause lesiones a un animal doméstico puede enfrentar hasta un año de prisión (artículo 420 Ter). No obstante, la percepción general es que estas sanciones no son suficientes para disuadir a los maltratadores.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Rodríguez Altamirano hace un llamado urgente a las autoridades de Saltillo para que actúen de inmediato. La comunidad exige no solo justicia para “Wero”, sino también un cambio significativo en la forma en que se manejan los casos de maltrato animal en la región. “Debemos asegurarnos de que esta tragedia no se repita y de que otros animales no sufran la misma suerte. No podemos permanecer en silencio mientras la crueldad hacia los animales se normaliza”, concluye el creador de la petición.

La petición de Eleazar Rodríguez Altamirano sigue recolectando firmas y representa una esperanza para aquellos que luchan por un cambio en la protección de los derechos de los animales en Saltillo y más allá. La comunidad espera que la justicia prevalezca y que “Wero” no sea solo otra víctima olvidada.