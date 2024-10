Acuña: Exigen dirigentes del sector rural sepan del campo y no sean improvisados

ACUÑA, COAH.- Porfirio Falcón Beltrán, representante de los colonos de Jabalí Zorra, en Acuña, urgió la necesidad de cambiar la mesa directiva en el sistema de riego, ya que aseguró, quienes están ahora al frente son gente que llega porque compra un lote para sus días de campo y carnes asadas y de pronto se convierten en dirigentes.

“Queremos el apoyo de las autoridades para cambiar de administración, porque ahorita hay gente que no sabe nada del campo. No tenemos nada en contra de esta gente, pero quienes estén al frente deben saber del campo”, aseguró.

Dijo que los colonos han batallado para regar sus cultivos durante los ciclos verano-otoño, porque según quien está al frente, argumenta que hay que guardar el agua solo para el ciclo primavera-verano.

“Hace falta un cambio; lo pedimos, lo requerimos y se necesita, no porque estemos en contra de ellos; no, no, mis respetos; yo no tengo nada en contra del administrador, lo que sí queremos es que nos den agua de la presa El Centenario, porque sí tiene ahora”, subrayó.

Porfirio Falcón refirió que con la entrega de semilla de avena forrajera por parte del Estado y municipio, ahora lo que requieren es agua para riego, y la actual mesa directiva no les quiere dar a los 60 colonos de Jabalí Zorra que sí siembran, que sí se dedican a trabajar el campo, y no a quienes tienen propiedades pero que no viven en la colonia.