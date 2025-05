¿Organilleros en Saltillo? Agustín lleva 10 años preservando la tradición

Viene del Estado de México, pero dice que ha caminado por casi toda la República. No lleva mapas ni rutas fijas: lo guía el corazón, el clima, y a veces, la necesidad. Lo acompañan Jesús Cárdenas y José María Maroto, dos almas más que se sumaron a este arte que sobrevive más por terquedad que por interés.

Cada vez que gira la manivela, no solo se mueven los engranajes de un viejo organillo: se pone en marcha la memoria sonora de un país . Una marcha lenta, arrastrada por la brisa y por los pies cansados de Agustín Arturo Cárdenas Morales , organillero itinerante que lleva más de una década haciéndole cosquillas al olvido .

El organillo que cargan no es cualquier objeto: tiene 115 años de historia, de polvo y melodía, de calles andadas. No es un instrumento, es un testimonio. “Las canciones están marcadas en el rollo”, explica Agustín, mientras señala con devoción la cinta perforada que le dicta al aparato qué cantar. “No se le pueden cambiar. Ya vienen ahí, como si fueran cicatrices”.

En sus entrañas viven Amor Eterno, Las Mañanitas, Los Mandados, Caminos de Michoacán. No son sólo canciones: son oraciones laicas que se escuchan frente a catedrales, en plazas, mercados, funerales. Amigo, esa melodía entrañable, es la que Agustín dedica al Papa cada vez que se para frente a una iglesia. Dice que así lo siente más cerca.

El sonido del organillo —áspero, metálico, encantador— no siempre encuentra oídos dispuestos. “Rara vez la gente se acerca a platicar. Casi no nos preguntan. Sólo los periodistas, de vez en cuando”, confiesa con voz baja. No lo dice con reproche. Lo dice con esa resignación dulce de quien ha hecho de la calle su escenario y su hogar.