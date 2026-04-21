Aseguran droga tras cateo en Morelos; investigan origen y destino

La intervención se realizó durante la mañana del lunes, alrededor de las 10:00 horas, en un inmueble ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, en el cruce con las vialidades Jiménez y Guillermo Prieto. El punto fue intervenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado con base en la región, en coordinación con el Mando Coordinado de Morelos y personal del Ejército Mexicano.

MORELOS, COAH.- Un despliegue coordinado entre corporaciones estatales y federales derivó en el aseguramiento de una sustancia con características similares a la metanfetamina, tras la ejecución de una orden de cateo en un domicilio de Morelos .

De acuerdo con los primeros reportes, el cateo se llevó a cabo como parte de una investigación en curso, lo que permitió a los agentes ingresar al domicilio para realizar una revisión detallada. Durante la inspección, localizaron una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulada de color blanco cristalino, cuyas características coinciden con las de la metanfetamina.

El material fue asegurado por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público, donde será sometido a análisis periciales para confirmar su composición, así como determinar el peso exacto. Estas pruebas serán clave para el avance de la carpeta de investigación.

Tras la diligencia, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las indagatorias para establecer el origen y posible destino de la sustancia localizada en el lugar.

Pese al despliegue de las corporaciones participantes, hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos. La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones siguen abiertas y que agentes de la Agencia de Investigación Criminal continúan integrando los elementos necesarios ante el Ministerio Público.

El caso permanece en proceso, en tanto se busca identificar a los posibles responsables y esclarecer las condiciones en las que operaba el sitio intervenido.

(Con información de medios locales)