Aseguran droga tras cateo en Morelos; investigan origen y destino

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 21 abril 2026
    Aseguran droga tras cateo en Morelos; investigan origen y destino
    Durante la intervención en la calle Venustiano Carranza, agentes localizaron una bolsa con material granuloso blanco, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público para su análisis. ESPECIAL

El inmueble donde se realizó el cateo permanece bajo resguardo oficial, mientras continúan las diligencias para integrar la carpeta de investigación

MORELOS, COAH.- Un despliegue coordinado entre corporaciones estatales y federales derivó en el aseguramiento de una sustancia con características similares a la metanfetamina, tras la ejecución de una orden de cateo en un domicilio de Morelos.

La intervención se realizó durante la mañana del lunes, alrededor de las 10:00 horas, en un inmueble ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, en el cruce con las vialidades Jiménez y Guillermo Prieto. El punto fue intervenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado con base en la región, en coordinación con el Mando Coordinado de Morelos y personal del Ejército Mexicano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aspirantes-del-pri-se-registran-para-diputaciones-locales-en-coahuila-MG20152781

De acuerdo con los primeros reportes, el cateo se llevó a cabo como parte de una investigación en curso, lo que permitió a los agentes ingresar al domicilio para realizar una revisión detallada. Durante la inspección, localizaron una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulada de color blanco cristalino, cuyas características coinciden con las de la metanfetamina.

El material fue asegurado por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público, donde será sometido a análisis periciales para confirmar su composición, así como determinar el peso exacto. Estas pruebas serán clave para el avance de la carpeta de investigación.

Tras la diligencia, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las indagatorias para establecer el origen y posible destino de la sustancia localizada en el lugar.

Pese al despliegue de las corporaciones participantes, hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos. La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones siguen abiertas y que agentes de la Agencia de Investigación Criminal continúan integrando los elementos necesarios ante el Ministerio Público.

El caso permanece en proceso, en tanto se busca identificar a los posibles responsables y esclarecer las condiciones en las que operaba el sitio intervenido.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Morelos

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ah, Chihuahua

Ah, Chihuahua
true

CDMX y el caso Edith Guadalupe: 8 años, 30 años, ¿y las mujeres?
true

POLITICÓN: ¿Candidatos sin visa? Rumor en La Laguna puede poner en jaque las campañas del PRI y Morena
Plantaron cedros y otras especies nativas, evitando el uso de especies invasoras.

Saltillo: adquieren 17 cedros adultos para recuperar pedrera en Cañón de San Lorenzo
Para algunos usuarios, la nueva ruta representa un ahorro significativo de tiempo.

Saltillo: ‘Me ahorra hasta una hora’; estrenan usuarios ruta alimentadora RS-714
Saraperos inicia serie ante Rieleros en el Estadio Alberto Romo Chávez.

Saraperos vs Rieleros: Saltillo busca reaccionar en el Romo Chávez
Cancelan desfile del 5 de mayo por miedo a redada antimigrante

Cancelan celebración del 5 de mayo en Chicago por temor a ICE
El presidente ha convertido las redes sociales en un campo de batalla clave para su ‘batalla cultural’ contra el peronismo y la izquierda”.

Javier Milei quiere cambiar la mentalidad de los argentinos