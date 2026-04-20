Aspirantes del PRI se registran para diputaciones locales en Coahuila

La tarde de este lunes, 15 aspirantes del Partido Revolucionario Institucional acudieron a registrarse como precandidatos a diputaciones locales en Coahuila, en el marco del proceso electoral del próximo 7 de junio, en el que se renovará el Poder Legislativo estatal.

El registro se llevó a cabo ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del partido, en sus instalaciones ubicadas sobre el bulevar Francisco Coss. Al lugar acudieron militantes, simpatizantes y familiares para respaldar a quienes buscan contender por una curul.