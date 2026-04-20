Aspirantes del PRI se registran para diputaciones locales en Coahuila
15 perfiles acudieron al proceso interno del partido rumbo a la elección del 7 de junio, cuando se renovará el Congreso local
La tarde de este lunes, 15 aspirantes del Partido Revolucionario Institucional acudieron a registrarse como precandidatos a diputaciones locales en Coahuila, en el marco del proceso electoral del próximo 7 de junio, en el que se renovará el Poder Legislativo estatal.
El registro se llevó a cabo ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del partido, en sus instalaciones ubicadas sobre el bulevar Francisco Coss. Al lugar acudieron militantes, simpatizantes y familiares para respaldar a quienes buscan contender por una curul.
Entre los primeros en completar el trámite estuvo Guillermo Ruiz, quien buscará la reelección por el distrito 2. También se registró Claudia Garza Iribarren, seguida por Cristina Amezcua, quien dejó su cargo en la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos para contender por el distrito 4.
En el distrito 5 se registró Esra Cavazos del Bosque, mientras que Héctor García Falcón hizo lo propio por el distrito 6. Para el distrito 7 acudió Sol María Luna Adame y por el distrito 8 Ximena Villarreal Blake.
La lista continúa con Verónica Martínez García por el distrito 9 y Felipe González Miranda, quien también buscará la reelección en el distrito 10. En el distrito 11 se registró Hugo Dávila Prado, seguido de José María Morales Padilla para el distrito 12.
Por el distrito 13 acudió Luz Elena Morales Núñez, actual presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, quien buscará la reelección. En el distrito 14 se registró María del Mar Arroyo Peart, mientras que Eduardo Medrano Aguirre lo hizo por el distrito 15.
Finalmente, Álvaro Moreira Valdés formalizó su registro para buscar la reelección en el distrito 16.
Durante la jornada, los aspirantes emitieron mensajes dirigidos a la militancia, en los que destacaron el trabajo territorial, la cercanía con la ciudadanía y la continuidad de proyectos en sus respectivos distritos.