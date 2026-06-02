Asume Abraham Piliado dirección de Tránsito; será primer mando local en Piedras Negras

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    Asume Abraham Piliado dirección de Tránsito; será primer mando local en Piedras Negras
    Abraham Piliado fue presentado como nuevo director de Tránsito y Vialidad tras desempeñarse de manera interina al frente de la dependencia. REDES SOCIALES

El oficial cuenta con 11 años de servicio en la corporación y ya desempeñaba funciones de manera interina tras la ausencia de la anterior titular

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ernesto Abraham Piliado García fue presentado como nuevo director de Tránsito y Vialidad de Piedras Negras, luego de la salida de Saira Michelle Ibarra, quien dejó el cargo durante los últimos días.

El nombramiento fue dado a conocer por el alcalde Jacobo Rodríguez durante la conferencia matutina. El edil señaló que Piliado ya se encontraba al frente de las funciones operativas del área mientras la ahora exdirectora permanecía incapacitada por motivos de salud.

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Ibarra encabezó durante varios años la Dirección de Tránsito y Vialidad y también estuvo al frente del departamento de Atención y Ayuda para la Mujer. Su salida dejó vacantes ambas áreas dentro de la estructura de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con la información difundida por la administración municipal, el nuevo titular cuenta con alrededor de 11 años de trayectoria dentro de la corporación policiaca, donde ha desempeñado distintas responsabilidades relacionadas con la seguridad vial y la movilidad urbana.

Rodríguez reconoció el trabajo realizado por Piliado durante el periodo en que fungió como director interino y señaló que mantendrá el respaldo de la administración municipal en esta nueva etapa.

Además del relevo en la dirección, el nombramiento representa un hecho inédito dentro de la estructura de mando de la corporación, ya que Abraham Piliado se convierte en el primer oficial originario de Piedras Negras en ocupar un puesto de primer nivel en el área de seguridad y vialidad municipal.

Las autoridades señalaron que entre los principales retos de la dependencia se encuentran la atención a la movilidad urbana, la prevención de accidentes y el fortalecimiento de las acciones de ordenamiento vehicular en la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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