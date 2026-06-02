Saltillo, Monclova y Piedras Negras, entre las ciudades más competitivas del país: IMCO

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    Saltillo, Monclova y Piedras Negras, entre las ciudades más competitivas del país: IMCO
    El Índice de Competitividad Urbana analiza factores como infraestructura, seguridad, mercado laboral, servicios públicos y capacidad para atraer inversiones, con el fin de medir el potencial de desarrollo de las ciudades mexicanas. ESPECIAL

Saltillo se ubicó como la cuarta ciudad más competitiva entre las zonas metropolitanas de más de un millón de habitantes, mientras que Monclova-Frontera y Piedras Negras ocuparon el segundo lugar nacional en sus respectivas categorías

El desempeño económico, la infraestructura, el mercado laboral y la seguridad colocaron a varias ciudades de Coahuila entre las más competitivas del país, de acuerdo con los resultados del Índice de Competitividad Urbana 2026 (ICU), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El estudio evalúa la capacidad de 72 zonas metropolitanas del país, integradas por 372 municipios, para generar, atraer y retener talento e inversión, a través de 35 indicadores agrupados en seis subíndices.

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Según el organismo, una ciudad competitiva es aquella que logra transformar su escala, ubicación y capital humano en productividad, y esa productividad en mejores condiciones de bienestar para su población.

Entre las ciudades con más de un millón de habitantes, Saltillo se posicionó en el cuarto lugar nacional con un nivel de competitividad alto, únicamente por debajo de Querétaro, Guadalajara y Hermosillo. La capital coahuilense superó incluso a Monterrey dentro de esta clasificación.

Por su parte, la zona metropolitana de Monclova-Frontera obtuvo el segundo lugar nacional entre las ciudades con una población de entre 250 mil y 500 mil habitantes, siendo superada únicamente por La Paz, Baja California Sur.

En el grupo de ciudades con menos de 250 mil habitantes, Piedras Negras alcanzó también la segunda posición nacional, solo detrás de Delicias, Chihuahua. En esta misma categoría, Sabinas se ubicó en el quinto lugar del país, con un nivel de competitividad catalogado como medio alto.

Los resultados generales del índice se construyen a partir de la evaluación de las ciudades en distintos subíndices que miden aspectos clave para el desarrollo económico y social. En ese contexto, Monclova-Frontera y Sabinas encabezaron el subíndice de infraestructura dentro de sus respectivas categorías. Este apartado mide la calidad y eficiencia de sectores como telecomunicaciones, energía, transporte y servicios financieros, así como el acceso a servicios públicos como salud y agua.

Asimismo, Monclova-Frontera sobresalió en el subíndice de derecho, relacionado con la seguridad pública y la certeza jurídica, factores que el IMCO considera fundamentales para crear condiciones favorables para el desarrollo económico y la atracción de inversiones.

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Piedras Negras destacó al ocupar el primer lugar nacional en el subíndice de mercado de trabajo, que evalúa la eficiencia de los factores de producción, especialmente las condiciones laborales y la generación de empleo.

Los resultados colocan a diversas regiones de Coahuila entre las mejor evaluadas del país en competitividad urbana, un indicador que busca medir las condiciones estructurales que permiten el crecimiento económico sostenible y una mejor calidad de vida para la población.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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