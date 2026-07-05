Defiende Jacobo Rodríguez viaje a Miami: “Fue pagado con recurso propio”

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Piedras Negras
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    Defiende Jacobo Rodríguez viaje a Miami: “Fue pagado con recurso propio”
    La postura del alcalde fue difundida mediante una transmisión en vivo realizada desde Miami, donde abordó la controversia en torno a su viaje. REDES SOCIALES

El alcalde de Piedras Negras aseguró que el viaje fue personal, afirmó que no utilizó dinero del erario y sostuvo que la polémica busca desacreditar el trabajo de su administración

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, respondió a la polémica generada por fotografías y videos de su estancia en Miami, Florida. Aseguró que el viaje fue cubierto con recursos propios y negó haber utilizado dinero público para asistir al partido entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde.

El posicionamiento fue emitido durante una transmisión en vivo realizada la tarde del sábado desde su cuenta oficial de Facebook. Hasta este domingo, la publicación acumulaba alrededor de 4.8 mil reacciones, 1.9 mil comentarios y más de 227 mil reproducciones.

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Rodríguez explicó que, antes de viajar a Estados Unidos, sostuvo una agenda de trabajo en la Ciudad de México. Señaló que acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para dar seguimiento a diversos proyectos para Piedras Negras.

Entre ellos mencionó las gestiones para la construcción de dos guarderías, la donación de un terreno para un nuevo hospital del IMSS, la próxima creación de una casa hogar y la solicitud de equipo especializado para la atención de personas con trastornos del neurodesarrollo.

Respecto a su viaje a Miami, afirmó que se trató de una actividad personal y que uno de sus objetivos era presenciar un partido de Lionel Messi durante la Copa del Mundo. Reiteró que todos los gastos fueron cubiertos con dinero propio.

“Fue pagado con recurso propio”, sostuvo el edil. Añadió que nunca ha cargado gastos personales al Ayuntamiento y afirmó: “No vivo de la política”.

Durante la transmisión, el alcalde señaló que proviene de una familia dedicada a distintas actividades empresariales. Sostuvo que sus ingresos no dependen exclusivamente del cargo público que desempeña y que tiene derecho a disfrutar de su vida personal fuera de sus responsabilidades como servidor público.

Asimismo, consideró que la polémica forma parte de un intento por desacreditar el trabajo realizado por su administración. No obstante, aseguró que permaneció en comunicación con su equipo durante el viaje y que los proyectos del municipio continúan avanzando.

Finalmente, informó que regresaría este domingo a Piedras Negras para reincorporarse a sus actividades. Indicó que encabezaría la transmisión pública del encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, programada en la Macroplaza.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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