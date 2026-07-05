Escuelas de Coahuila cierran el ciclo escolar en línea por daños de las lluvias; Normal de Monclova operaba en edificio siniestrado

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    Escuelas de Coahuila cierran el ciclo escolar en línea por daños de las lluvias; Normal de Monclova operaba en edificio siniestrado
    La Escuela Normal de Monclova deberá ser reubicada, luego de confirmarse el riesgo de inundación en el inmueble que ocupaba desde 2023. ARCHIVO/VANGUARDIA

La Secretaría de Educación mantiene la evaluación de daños tras las lluvias del 15 de junio; entre los casos más relevantes figura la Escuela Normal de Monclova

A dos semanas de las lluvias registradas el pasado 15 de junio, la Secretaría de Educación de Coahuila continúa atendiendo los daños ocasionados en planteles del norte y centro del estado. Entre los casos más relevantes se encuentra la Escuela Normal de Monclova, que operaba en un edificio previamente catalogado como siniestrado por riesgo de inundaciones.

Cabe recordar que esta fue instalada desde agosto de 2023 en el edificio de la antigua primaria Ignacio Zaragoza, inmueble que el Gobierno del Estado prestó en comodato a la institución.

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La subsecretaria de Planeación Educativa, María del Carmen Ruiz, explicó que dicho edificio ya había sido dado de baja por las autoridades federales al estar considerado como siniestrado debido al riesgo de inundaciones.

”En Monclova el agua puede subir hasta dos metros y, por seguridad, no puede haber población en ese inmueble”, señaló.

Precisó que el inmueble no sufrió un colapso estructural durante las lluvias recientes, pero las inundaciones confirmaron el riesgo que desde hace tiempo se había advertido.

En cuanto al resto del estado, informó que las afectaciones más severas se concentraron en la Región Norte, particularmente en Piedras Negras, donde al menos cuatro escuelas registraron daños de consideración, obligando a cerrar el ciclo escolar con clases en línea mientras se realizan las reparaciones.

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En el resto del estado, indicó que la mayoría de los daños registrados en escuelas públicas corresponden a bardas perimetrales que colapsaron o quedaron reblandecidas por la humedad.

Agregó que personal de la dependencia realiza recorridos para actualizar el diagnóstico de daños en los planteles afectados y definir las obras prioritarias que deberán ejecutarse en los próximos meses.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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