Descartan nuevos casos de dengue en Piedras Negras y mantienen vigilancia sanitaria

El especialista explicó que durante la semana pasada se dio seguimiento a dos casos sospechosos detectados en las colonias Ampliación Laureles y Fraccionamiento Año 2000. Tras las pruebas realizadas, ambos fueron descartados, al igual que los casos previamente reportados en Las Argentinas y Cumbres.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Uno de Piedras Negras descartó nuevos casos de dengue en los sectores donde recientemente se reportaron pacientes sospechosos, luego de que los estudios de laboratorio confirmaran resultados negativos, informó el epidemiólogo de la dependencia, Roberto Bellock Sandoval.

Precisó que, aunque los resultados fueron negativos, el personal de Salud activó los protocolos de prevención establecidos, realizando acciones de control y vigilancia epidemiológica en las colonias involucradas para reducir el riesgo de propagación del mosquito transmisor.

El epidemiólogo señaló que las brigadas no solo intervienen en el domicilio donde se reporta un caso sospechoso, sino que extienden las labores preventivas a toda la colonia mediante recorridos de verificación, eliminación de criaderos y orientación a la población.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantener limpios los patios y eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua, ya que durante las visitas es común encontrar llantas en desuso, maleza alta, macetas vacías y depósitos de agua en la parte posterior de los aparatos de aire acondicionado, los cuales representan potenciales criaderos del mosquito.

Afirmó que, en coordinación con el municipio, continúan las campañas de descacharrización y recolección de llantas en distintos sectores de la Jurisdicción Sanitaria Uno, por lo que invitó a la población a participar activamente en estas acciones preventivas para evitar la aparición de casos de dengue.