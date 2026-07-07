Descartan nuevos casos de dengue en Piedras Negras y mantienen vigilancia sanitaria

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    Descartan nuevos casos de dengue en Piedras Negras y mantienen vigilancia sanitaria
    La Jurisdicción Sanitaria Uno informó que los casos sospechosos de dengue registrados recientemente en Piedras Negras fueron descartados tras obtener resultados negativos en las pruebas de laboratorio correspondientes. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Brigadas sanitarias detectan objetos que pueden convertirse en criaderos del mosquito durante los recorridos preventivos realizados en colonias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Uno de Piedras Negras descartó nuevos casos de dengue en los sectores donde recientemente se reportaron pacientes sospechosos, luego de que los estudios de laboratorio confirmaran resultados negativos, informó el epidemiólogo de la dependencia, Roberto Bellock Sandoval.

El especialista explicó que durante la semana pasada se dio seguimiento a dos casos sospechosos detectados en las colonias Ampliación Laureles y Fraccionamiento Año 2000. Tras las pruebas realizadas, ambos fueron descartados, al igual que los casos previamente reportados en Las Argentinas y Cumbres.

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Precisó que, aunque los resultados fueron negativos, el personal de Salud activó los protocolos de prevención establecidos, realizando acciones de control y vigilancia epidemiológica en las colonias involucradas para reducir el riesgo de propagación del mosquito transmisor.

El epidemiólogo señaló que las brigadas no solo intervienen en el domicilio donde se reporta un caso sospechoso, sino que extienden las labores preventivas a toda la colonia mediante recorridos de verificación, eliminación de criaderos y orientación a la población.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantener limpios los patios y eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua, ya que durante las visitas es común encontrar llantas en desuso, maleza alta, macetas vacías y depósitos de agua en la parte posterior de los aparatos de aire acondicionado, los cuales representan potenciales criaderos del mosquito.

Afirmó que, en coordinación con el municipio, continúan las campañas de descacharrización y recolección de llantas en distintos sectores de la Jurisdicción Sanitaria Uno, por lo que invitó a la población a participar activamente en estas acciones preventivas para evitar la aparición de casos de dengue.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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