Gabriel Elizondo asegura que la experiencia se construye en territorio y mantendrá cercanía con los coahuilenses
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El senador informó que a partir del 1 de septiembre combinará sus actividades en la Ciudad de México con recorridos y presencia en el estado
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El senador de la República por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, aseguró que la cercanía con la ciudadanía es fundamental para desempeñar un cargo público con responsabilidad, ya que recorrer colonias, barrios y ejidos permite conocer de primera mano las necesidades de la población.
Durante una entrevista, el legislador señaló que quienes permanecen en territorio cuentan con una visión más amplia de los retos que enfrentan las familias coahuilenses, lo que facilita impulsar acciones y propuestas acordes con la realidad del estado.
El senador también hizo referencia a las críticas que recibió durante su trayectoria sobre una supuesta falta de experiencia, al afirmar que esta no se adquiere desde un escritorio, sino caminando las calles, escuchando a la gente y atendiendo directamente sus inquietudes.
Asimismo, reiteró que desde el Senado respaldará y fortalecerá las estrategias de seguridad, desarrollo social y crecimiento económico que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al considerar que su administración se ha convertido en un referente a nivel nacional.
Gabriel Elizondo enfatizó que su prioridad será mantener una comunicación permanente con la ciudadanía para que las decisiones legislativas respondan a las necesidades de las familias de Coahuila y generen beneficios concretos para la población.
Informó que a partir del 1 de septiembre iniciará el periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, por lo que desarrollará actividades legislativas en la Ciudad de México los días martes y miércoles, sin dejar de mantener presencia constante en el estado para continuar escuchando a la población.