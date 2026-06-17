Ejército Mexicano y Guardia Nacional aplican Plan DN-III-E en Piedras Negras y Morelos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las comandancias de la XI Región Militar y la 47/a Zona Militar informaron que, ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E en su fase de auxilio el pasado 15 de junio en los municipios de Piedras Negras y Morelos, Coahuila.

Durante esta fase de apoyo, se desplegaron 63 militares con 8 vehículos del Ejército Mexicano y 42 elementos con 6 unidades de la Guardia Nacional, quienes realizaron las siguientes acciones: