Ejército Mexicano y Guardia Nacional aplican Plan DN-III-E en Piedras Negras y Morelos
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63 militares apoyan a la población afectada por los recientes aguaceros
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las comandancias de la XI Región Militar y la 47/a Zona Militar informaron que, ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E en su fase de auxilio el pasado 15 de junio en los municipios de Piedras Negras y Morelos, Coahuila.
Durante esta fase de apoyo, se desplegaron 63 militares con 8 vehículos del Ejército Mexicano y 42 elementos con 6 unidades de la Guardia Nacional, quienes realizaron las siguientes acciones:
⚫Evacuación de personas hacia zonas seguras.
⚫Distribución de alimentos calientes a familias afectadas.
⚫Desazolve de viviendas y limpieza de calles.
⚫Retiro de vehículos varados en vialidades.
⚫Reconocimientos terrestres para prevenir actos de pillaje.
⚫Habilitación de albergues temporales en Piedras Negras.
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, seguir las recomendaciones emitidas y reportar cualquier emergencia.
Con estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de salvaguardar el bienestar de la población, apoyando al Gobierno de México en el auxilio de personas y bienes, mantenimiento del orden y reconstrucción de zonas afectadas.