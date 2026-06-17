Ejército Mexicano y Guardia Nacional aplican Plan DN-III-E en Piedras Negras y Morelos

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Piedras Negras
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    Ejército Mexicano y Guardia Nacional aplican Plan DN-III-E en Piedras Negras y Morelos

63 militares apoyan a la población afectada por los recientes aguaceros

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las comandancias de la XI Región Militar y la 47/a Zona Militar informaron que, ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E en su fase de auxilio el pasado 15 de junio en los municipios de Piedras Negras y Morelos, Coahuila.

Durante esta fase de apoyo, se desplegaron 63 militares con 8 vehículos del Ejército Mexicano y 42 elementos con 6 unidades de la Guardia Nacional, quienes realizaron las siguientes acciones:

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-anuncia-jacobo-rodriguez-limpieza-permanente-de-arroyos-tras-lluvias-LD21442876

⚫Evacuación de personas hacia zonas seguras.

⚫Distribución de alimentos calientes a familias afectadas.

⚫Desazolve de viviendas y limpieza de calles.

⚫Retiro de vehículos varados en vialidades.

⚫Reconocimientos terrestres para prevenir actos de pillaje.

⚫Habilitación de albergues temporales en Piedras Negras.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, seguir las recomendaciones emitidas y reportar cualquier emergencia.

$!Desde el 15 de junio se puso en marcha el Plan DN-III en Piedras Negras y Morelos.
Desde el 15 de junio se puso en marcha el Plan DN-III en Piedras Negras y Morelos. JSUÉ RODRÍGUEZ

Con estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de salvaguardar el bienestar de la población, apoyando al Gobierno de México en el auxilio de personas y bienes, mantenimiento del orden y reconstrucción de zonas afectadas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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