Piedras Negras: Anuncia Jacobo Rodríguez limpieza permanente de arroyos tras lluvias

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    Piedras Negras: Anuncia Jacobo Rodríguez limpieza permanente de arroyos tras lluvias
    El alcalde Jacobo Rodríguez recorrió zonas afectadas por las lluvias y anunció un programa permanente de limpieza y mantenimiento de arroyos para prevenir inundaciones en Piedras Negras. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El plan contempla la participación de los tres niveles de gobierno para reducir riesgos de inundación y mantener en condiciones óptimas la infraestructura pluvial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Jacobo Rodríguez González anunció la puesta en marcha de un plan integral de limpieza y mantenimiento permanente de los arroyos de Piedras Negras, como una medida preventiva ante las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en diversos sectores.

El edil informó que estas acciones se realizarán en coordinación con autoridades estatales, federales y la Guardia Nacional, con el propósito de establecer una estrategia de trabajo continua y no únicamente de carácter emergente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/gobierno-de-coahuila-refuerza-atencion-a-municipios-afectados-por-lluvias-extraordinarias-MD21440862

Explicó que el programa busca reducir riesgos durante futuras temporadas de precipitaciones, mediante intervenciones permanentes en las zonas con mayor acumulación de residuos y en aquellos puntos que representen un peligro para la población.

Señaló que las labores se desarrollarán de manera ordenada y eficiente, procurando además que las acciones no afecten la actividad económica ni el equilibrio ambiental de la ciudad.

Agregó que el proyecto contempla la coordinación constante entre los tres órdenes de gobierno para definir horarios, recursos y mecanismos de intervención que permitan mantener en condiciones óptimas la infraestructura pluvial.

“El mantenimiento de los arroyos es fundamental para prevenir inundaciones y proteger la seguridad de las familias nigropetenses; por ello, estas acciones se realizarán de forma permanente”, reiteró el alcalde.

Finalmente, indicó que el Gobierno Municipal continuará trabajando en medidas preventivas y de atención para disminuir los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos y fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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