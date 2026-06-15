Saltillo: alerta PC por escurrimientos y emite recomendaciones sobre pasos encharcados

La Dirección de Protección Civil de Saltillo informó que se cuenta con un plan de respuesta para la temporada de lluvias correspondiente a este verano en el municipio. Las autoridades señalaron que las acciones preventivas iniciaron desde el mes de mayo para sugerir a la población estar atenta a los pronósticos climáticos. El director de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, expuso a VANGUARDIA que durante la temporada de precipitaciones existen diversas áreas de la ciudad donde los escurrimientos en las vialidades son voluminosos, por lo que sugirió a la ciudadanía tomar previsiones y evitar exponerse al intentar cruzar las corrientes de agua.

“Una de las recomendaciones es, cuando hay una corriente producto del escurrimiento pluvial en alguna de las avenidas, no exponerse a cruzarla, ya sea en su vehículo o si va caminando, o en algún punto donde pueda poner en riesgo su propia vida y además sus bienes, como en este caso pueden ser sus vehículos”, señaló el funcionario municipal. Martínez Ávalos detalló que en el norte de la ciudad algunos automovilistas consideran que su vehículo puede cruzar o transitan con prisa por las vialidades afectadas. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, durante la mañana de este lunes 15 de junio se registró un automóvil varado sobre el bulevar Musa de León. Ante ello, el director instó a buscar rutas alternas o esperar entre una y dos horas a que disminuya el flujo del escurrimiento pluvial para poder cruzar de manera segura. PROYECTAN DRENAJE EN EL ARROYO Respecto a la problemática recurrente en la zona norte, Martínez Ávalos informó que existe un plan conjunto a nivel estatal y municipal. En este proyecto participan dependencias como la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Obras Públicas del municipio y la Secretaría de Infraestructura.

“Están trabajando sobre un proyecto para tratar y conducir ese drenaje pluvial en lo que es conocido como el Arroyo del Cuatro. Eso aliviaría en gran medida que los escurrimientos no se acumularan en algunas avenidas, como Colosio, Musa y otras áreas, y ya tengo entendido que ese proyecto presenta un avance considerable”, afirmó el director. Por otra parte, la corporación dio a conocer que se mantiene la entrega de notificaciones preventivas a las familias que habitan en zonas aledañas a los arroyos o en sectores con escurrimientos importantes. El funcionario señaló que el año pasado se notificó a casi 6 mil personas en la ciudad. “Este año ya llevamos casi 3 mil 250 viviendas, familias notificadas para que tomen medidas preventivas en los lugares donde habitan, ya que están cercanos a algún arroyo o en alguna zona de escurrimientos importantes. Pero afortunadamente no han sido problemas mayores”, comentó Martínez Ávalos. INSTAN A USAR SEMÁFOROS PLUVIALES EN VIALIDADES El director expuso que las estadísticas muestran una mayor incidencia de problemas con automovilistas varados en pasos a desnivel bajos y en otras áreas del norte de Saltillo. Para mitigar esta situación, el funcionario recordó que el año pasado se instalaron semáforos pluviales consistentes en láminas coloreadas en verde, amarillo y rojo. “Le pueden servir a la gente para que cuando vea el color verde todavía lo pueda apreciar. Eso indica que puede pasar con precaución, aunque haya escurrimiento. Si ve el color amarillo, ya tome la decisión de buscar una ruta alterna o esperar a que baje el nivel. Y si ya ve el color rojo, definitivamente no entre a estas áreas”, explicó el titular de la dependencia.

Martínez Ávalos precisó que el automóvil varado la mañana de este lunes en el bulevar Musa de León fue el único reporte recibido, aunque el personal operativo continúa realizando recorridos de vigilancia por la ciudad, pues las precipitaciones se han presentado de forma intermitente desde la madrugada. El funcionario municipal advirtió que el pronóstico y las imágenes satelitales indican que las lluvias intermitentes podrían continuar presentándose durante la tarde. “La temporada de lluvias prácticamente prevalecerá hasta el mes de septiembre, como es normal en nuestro municipio. A veces todavía los primeros días de octubre puede prolongarse con algunas tormentas que generan este tipo de escurrimientos”, concluyó.

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