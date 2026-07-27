Encuentran sin vida a contador en Nava, Coahuila; sería cuarto caso de suicidio en esa entidad

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Piedras Negras
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    Encuentran sin vida a contador en Nava, Coahuila; sería cuarto caso de suicidio en esa entidad
    Autoridades ministeriales de Nava, Coahuila realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Semefo para la necropsia de ley. ARCHIVO

La región norte de Coahuila acumula 37 suicidios en lo que va del año, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado

NAVA, COAH.- La muerte de un contador público de 36 años elevó a cuatro el número de suicidios registrados en el municipio de Nava durante 2026, mientras que la Región Norte de Coahuila acumula ya 37 casos en lo que va del año, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.

El profesionista, identificado como Salomón “N”, fue localizado sin vida la mañana de este lunes en un domicilio ubicado sobre la calle Acacia, en la colonia Los Bosques.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 09:00 horas, luego de que un familiar ingresó al inmueble, lo encontró sin vida y dio aviso a las autoridades.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que los primeros indicios apuntan a un suicidio; sin embargo, precisó que será el resultado de la necropsia y de los dictámenes periciales el que determine oficialmente la causa del fallecimiento.

Familiares señalaron que el contador atravesaba por un proceso reciente de separación sentimental, aunque la autoridad aclaró que esa información forma parte del contexto aportado durante las entrevistas y no representa una conclusión sobre los motivos del deceso.

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Tras concluir las diligencias ministeriales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Con este caso, el municipio de Nava registra cuatro suicidios durante 2026. A nivel regional, la Fiscalía informó que la Región Norte suma 37 muertes por esta causa, de las cuales 27 corresponden a Piedras Negras, mientras que el resto se distribuye en otros municipios de la zona.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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