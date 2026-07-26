Hombre se quita la vida en Piedras Negras, Coahuila; suman 27 suicidios en 2026 en esa frontera

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Piedras Negras
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    Hombre se quita la vida en Piedras Negras, Coahuila; suman 27 suicidios en 2026 en esa frontera
    Autoridades policiales de Piedras Negras, Coahuila, realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación del hombre que se quitó la vida. CORTESÍA

Tan solo en lo que va del año, se ha alcanzado cerca del 82% del total registrado durante todo 2025 en la ciudad fronteriza

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.- La muerte de un hombre de 33 años en la colonia Los Olivos, elevó a 27 la cifra de suicidios registrados en Piedras Negras durante 2026, un número que enciende las alertas sobre la importancia de atender la salud mental y fortalecer las estrategias de prevención en la frontera norte.

La víctima fue identificada como Edgar Fernando “N”, quien fue localizado durante la madrugada de este sábado al interior de una vivienda. De acuerdo con los primeros reportes, horas antes se encontraba conviviendo con familiares y amigos durante una reunión; posteriormente decidió retirarse al domicilio, donde más tarde fue encontrado por su pareja.

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Tras el hallazgo, familiares solicitaron apoyo y el hombre fue trasladado al Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que este caso representa el suicidio número 27 registrado en Piedras Negras durante el presente año.

El comportamiento estadístico genera preocupación debido a que el municipio se acerca rápidamente al número registrado durante todo 2025.

Durante el año pasado, Piedras Negras reportó alrededor de 33 suicidios, mientras que en 2026 ya acumula 27 casos apenas a la mitad del año.

Esto significa que tan solo en aproximadamente siete meses se ha alcanzado cerca del 82% del total registrado durante todo 2025.

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El promedio actual representa alrededor de cuatro suicidios por mes, aunque especialistas advierten que estos fenómenos no pueden interpretarse únicamente mediante proyecciones numéricas, debido a que intervienen factores sociales, familiares, económicos y emocionales.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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