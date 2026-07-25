Hombre se quita la vida en su domicilio, al poniente de Saltillo

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    Hombre se quita la vida en su domicilio, al poniente de Saltillo
    Policías municipales y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio para realizar las primeras diligencias e iniciar la investigación. ULISES MARTÍNEZ

Alejandro, de 33 años, fue localizado sin vida al interior de una vivienda en la colonia Valle de San Antonio

Un hombre de 33 años, identificado como Alejandro “N”, fue localizado sin vida la tarde de este sábado al interior de su domicilio ubicado sobre la calle Jesús Arredondo, en la colonia Valle de San Antonio, al poniente de Saltillo. Se presume se quitó la vida.

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$!El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para integrar la carpeta de investigación.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para integrar la carpeta de investigación. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, familiares encontraron al hombre y solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911. Aunque su expareja intentó reanimarlo mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 30 minutos, a la llegada de los paramédicos únicamente se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento, pero se maneja suicidio. Será a través de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado como se determine el contexto de los hechos.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía realizaban el procesamiento de la escena. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Si tú o alguien que conoces atraviesa una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, buscar apoyo de familiares, amigos o profesionales de la salud puede hacer una diferencia. En México también está disponible la Línea de la Vida: 800 911 2000, con atención gratuita y confidencial.

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