Inicia en Guerrero, Coahuila, la Feria de la Sandía con cabalgata y jaripeo

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    Inicia en Guerrero, Coahuila, la Feria de la Sandía con cabalgata y jaripeo
    Guerrero, Coahuila, celebrará este 24 y 25 de julio la Feria de la Sandía 2026 con actividades culturales, cabalgata, jaripeo y baile popular CORTESÍA.

La edición 2026 se realizará este 24 y 25 de julio también con coronación, baile popular, artesanías, comida regional y reparto gratuito de fruta

GUERRERO, COAH.- El municipio de Guerrero celebrará este viernes 24 y sábado 25 de julio la Feria de la Sandía 2026, una festividad que reunirá actividades culturales, tradicionales y populares en torno a uno de los productos agrícolas más representativos de la zona norte de Coahuila.

El arranque está programado para la noche del viernes en la Plaza Principal, con la elección y coronación de la reina de la feria como acto de apertura, de acuerdo con el programa difundido por el ayuntamiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-ofrece-guerrero-historia-y-cultura-FK16857376

Durante la primera jornada también se prevé la entrega de un reconocimiento a Agroproductos Capricho, presentaciones de bailes folclóricos, concurso de mukimono, venta de comida, bebidas, artesanías y productos regionales, además de un baile popular.

Para el sábado 25, la agenda contempla una cabalgata a partir de las 12:00 horas desde el rancho Agroproductos Capricho, seguida de un jaripeo en el Lienzo Charro Municipal desde las 18:30 horas y un baile de cierre a las 21:00 horas en la Plaza Principal. El municipio también promociona reparto gratuito de sandía como parte de la celebración.

Guerrero es uno de los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila y la Feria de la Sandía figura entre las principales festividades de julio del municipio. La localidad cuenta con un importante valor histórico, turístico y gastronómico, en la que la sandía mantiene presencia como producto distintivo.

La combinación de coronación, cabalgata, jaripeo, música y oferta gastronómica responde al formato típico de las ferias del norte del estado, pero en este caso con un elemento agrícola muy marcado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/guerrero-esta-en-riesgo-de-continuar-como-pueblo-magico-ETVG3211151

Con este programa, Guerrero llegará al fin de semana con una de sus fiestas más identificables dentro del calendario local.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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