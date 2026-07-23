Inicia en Guerrero, Coahuila, la Feria de la Sandía con cabalgata y jaripeo
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La edición 2026 se realizará este 24 y 25 de julio también con coronación, baile popular, artesanías, comida regional y reparto gratuito de fruta
GUERRERO, COAH.- El municipio de Guerrero celebrará este viernes 24 y sábado 25 de julio la Feria de la Sandía 2026, una festividad que reunirá actividades culturales, tradicionales y populares en torno a uno de los productos agrícolas más representativos de la zona norte de Coahuila.
El arranque está programado para la noche del viernes en la Plaza Principal, con la elección y coronación de la reina de la feria como acto de apertura, de acuerdo con el programa difundido por el ayuntamiento.
Durante la primera jornada también se prevé la entrega de un reconocimiento a Agroproductos Capricho, presentaciones de bailes folclóricos, concurso de mukimono, venta de comida, bebidas, artesanías y productos regionales, además de un baile popular.
Para el sábado 25, la agenda contempla una cabalgata a partir de las 12:00 horas desde el rancho Agroproductos Capricho, seguida de un jaripeo en el Lienzo Charro Municipal desde las 18:30 horas y un baile de cierre a las 21:00 horas en la Plaza Principal. El municipio también promociona reparto gratuito de sandía como parte de la celebración.
Guerrero es uno de los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila y la Feria de la Sandía figura entre las principales festividades de julio del municipio. La localidad cuenta con un importante valor histórico, turístico y gastronómico, en la que la sandía mantiene presencia como producto distintivo.
La combinación de coronación, cabalgata, jaripeo, música y oferta gastronómica responde al formato típico de las ferias del norte del estado, pero en este caso con un elemento agrícola muy marcado.
Con este programa, Guerrero llegará al fin de semana con una de sus fiestas más identificables dentro del calendario local.