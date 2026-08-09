Piernas con picos

No trabajaba nunca aquel sujeto. Ignoraba que hay un solo lugar en donde el éxito viene antes que el trabajo. Ese lugar es el diccionario. En la vida primero es el trabajo, y luego viene el éxito.

Aquel sujeto era muy mala paga. Prestarle dinero equivalía, según la certera frase del Godoy, a subir a 10 mil metros de altura agarrado a la picha de un zancudo.

Por tan explicable motivo –el de no trabajar– el tipo andaba siempre a la cuarta pregunta. Esta expresión, estar o andar “a la cuarta pregunta”, es muy bonita. Y, como muchas otras cosas muy bonitas, no se usa ya. La tal frase proviene de un antiguo uso eclesiástico. Cuando alguien pedía dispensa de pago para poder casarse, el sacerdote le hacía cuatro preguntas: nombre, lugar de origen, estado de salud y –la cuarta– si era pobre, tan pobre que mereciera no pagar la obvención que el sacerdote recibía por casar a una pareja. Por eso cuando alguien se hallaba en estado de absoluta pobreza, la gente decía de él que andaba “a la cuarta pregunta”.

Así andaba siempre el protagonista de mi cuento. O de mi historia, pues lo que narro es rigurosamente verídico, si no, quizás, histórico. Una cosa es la verdad y otra la Historia. Yo le voy más a aquélla que a ésta, aunque a veces la verdad haya que inventarla.

Vivía mi personaje del sablazo, de pedir prestado. A quienes le prestaban dinero, más les habría valido echar sus centavos por el resumidero: mejores posibilidades habrían tenido de juntarse alguna vez con ellos. Antes de darle el dinero, debían haber abrazado los billetes con cariño y cantarles en voz bajita por lo menos la primera estrofa de “Las Golondrinas”, pues nunca jamás volverían ya a ver la cantidad.

Y de la renta, ni se diga. La dueña de la casa en que vivía ese hombre se gastaba en botica las rentas de otras casas que tenía. Le había echado a su deudor hasta abogados –que es mucho echar–, pero el sujeto tenía amigos de cantina, y por ellos el juicio de desahucio dormía el sueño de los justos en un cajón del tribunal.

No trabajaba este talísimo, lo dije ya. A sus compinches les decía con orgullo:

–Dos compañías andan atrás de mí.

–¿Cuáles? –le preguntaban éstos muy interesados.

Y contestaba él entre risotadas:

–La del teléfono y la de la luz.

Y es porque no pagaba los recibos, el malhora.

Un día, al salir muy temprano para buscar a quien daría el sablazo cotidiano, se topó de manos a boca con un hombre en el frente de su casa. Llevaba el individuo unos fierros en las piernas, lo que motivó un profundo sentimiento de conmiseración en el protagonista de mi narración. Echó mano al bolsillo y sacó una moneda de 10 centavos.