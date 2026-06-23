Mantiene Secretaría de Salud acciones permanentes de prevención sanitaria tras lluvias en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud del Coahuila informó que, como parte de la estrategia integral de atención derivada de la contingencia por las intensas lluvias registradas la semana pasada, se mantienen de manera permanente acciones de prevención y protección sanitaria en los sectores afectados.

Las brigadas de Regulación Sanitaria, Promoción de la Salud y Vectores, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y personal de apoyo proveniente de Saltillo, realizan diariamente labores de encalado, aplicación de cloro en encharcamientos y distribución de plata coloidal para la desinfección de agua y alimentos.