Mantiene Secretaría de Salud acciones permanentes de prevención sanitaria tras lluvias en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Mantiene Secretaría de Salud acciones permanentes de prevención sanitaria tras lluvias en Piedras Negras
    Las autoridades sanitarias informaron que las acciones continuarán en los próximos días en diversos sectores de Piedras Negras, con el objetivo de mitigar los efectos derivados de las lluvias registradas recientemente. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Además de las labores en colonias habitacionales, las brigadas sanitarias también han extendido acciones preventivas a planteles educativos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud del Coahuila informó que, como parte de la estrategia integral de atención derivada de la contingencia por las intensas lluvias registradas la semana pasada, se mantienen de manera permanente acciones de prevención y protección sanitaria en los sectores afectados.

Las brigadas de Regulación Sanitaria, Promoción de la Salud y Vectores, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y personal de apoyo proveniente de Saltillo, realizan diariamente labores de encalado, aplicación de cloro en encharcamientos y distribución de plata coloidal para la desinfección de agua y alimentos.

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$!El Departamento de Vectores mantiene operativos de fumigación y abatización en depósitos de agua, además de acciones preventivas en escuelas de la localidad para reforzar la protección sanitaria.
El Departamento de Vectores mantiene operativos de fumigación y abatización en depósitos de agua, además de acciones preventivas en escuelas de la localidad para reforzar la protección sanitaria. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Las acciones se han desplegado en colonias como El Edén, Las Malvinas, Las Argentinas, Las Haciendas, Burócratas, Valle del Norte, San Felipe, Esfuerzo Nacional, Año 2000, Chapultepec, Delicias, Periodistas, CAP, Villarreal, Villa Fontana, González y Villa de Fuente, entre otras.

$!Personal de las áreas de Regulación Sanitaria, Promoción de la Salud y Vectores trabaja de manera coordinada en distintos sectores de la ciudad, aplicando cloro en encharcamientos y realizando acciones de saneamiento ambiental.
Personal de las áreas de Regulación Sanitaria, Promoción de la Salud y Vectores trabaja de manera coordinada en distintos sectores de la ciudad, aplicando cloro en encharcamientos y realizando acciones de saneamiento ambiental. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El Departamento de Vectores mantiene fumigaciones y labores de abatización en depósitos de agua, además de jornadas preventivas en planteles educativos. La dependencia reiteró que estas medidas continuarán en los próximos días con el objetivo de reducir riesgos sanitarios y proteger la salud de las familias nigropetenses.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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