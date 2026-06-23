Mantiene Secretaría de Salud acciones permanentes de prevención sanitaria tras lluvias en Piedras Negras
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Además de las labores en colonias habitacionales, las brigadas sanitarias también han extendido acciones preventivas a planteles educativos
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud del Coahuila informó que, como parte de la estrategia integral de atención derivada de la contingencia por las intensas lluvias registradas la semana pasada, se mantienen de manera permanente acciones de prevención y protección sanitaria en los sectores afectados.
Las brigadas de Regulación Sanitaria, Promoción de la Salud y Vectores, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y personal de apoyo proveniente de Saltillo, realizan diariamente labores de encalado, aplicación de cloro en encharcamientos y distribución de plata coloidal para la desinfección de agua y alimentos.
Las acciones se han desplegado en colonias como El Edén, Las Malvinas, Las Argentinas, Las Haciendas, Burócratas, Valle del Norte, San Felipe, Esfuerzo Nacional, Año 2000, Chapultepec, Delicias, Periodistas, CAP, Villarreal, Villa Fontana, González y Villa de Fuente, entre otras.
El Departamento de Vectores mantiene fumigaciones y labores de abatización en depósitos de agua, además de jornadas preventivas en planteles educativos. La dependencia reiteró que estas medidas continuarán en los próximos días con el objetivo de reducir riesgos sanitarios y proteger la salud de las familias nigropetenses.