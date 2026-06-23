Coahuila: a seis meses de 2026, SEFIRC no difunde evaluaciones de transparencia

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    Coahuila: a seis meses de 2026, SEFIRC no difunde evaluaciones de transparencia
    A más de cinco meses de iniciado 2026, el INTRAC no ha publicado los resultados de la evaluación correspondiente al primer trimestre, pese a que estas revisiones deben realizarse y difundirse de manera periódica para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. ARCHIVO

La última evaluación disponible evidenció que decenas de instituciones públicas mantenían rezagos en la publicación y actualización de información obligatoria para consulta ciudadana

El Organismo de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC) no ha actualizado en todo el año la publicación de las evaluaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, las cuales deben realizarse de forma trimestral a por lo menos 150 instituciones públicas del estado.

Fue a mediados de 2025 cuando el Organismo de Información y Transparencia de Coahuila absorbió algunas de las funciones del extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, entre ellas la realización de evaluaciones sobre el cumplimiento de las instituciones en materia de transparencia.

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Estas evaluaciones se realizan con el objetivo de verificar que las instituciones pongan a disposición de la ciudadanía la información pública de oficio, es decir, aquella que no tiene que ser necesariamente solicitada a través de mecanismos de acceso a la información.

Entre los documentos que deben mantenerse transparentes se incluyen organigramas, informes específicos, plantilla laboral y salarios, así como otros aspectos, como los viáticos ejercidos por los funcionarios y los informes financieros trimestrales que contienen contrataciones e información sobre proveedores del gobierno.

Asimismo, estas evaluaciones verifican la transparencia de acciones concretas de cada institución, como la rendición de informes, así como la actualización y baja de personal.

El INTRAC debe verificar que toda esta información sea publicada en las plataformas digitales de ayuntamientos, sistemas de agua, secretarías de Estado, universidades y organismos descentralizados, entre otras instituciones, incluido el propio INTRAC, que depende de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Aunque esta evaluación se realiza de forma trimestral y sus resultados deben publicarse en el portal del INTRAC, al corte del 17 de junio la evaluación correspondiente al primer trimestre de 2026 no se encontraba disponible en dicho sitio web.

Recientemente, VANGUARDIA dio a conocer que, en la última evaluación publicada correspondiente a 2025, al menos 15 sujetos obligados —instituciones públicas— de las 150 que supervisa el INTRAC no habían cumplido ni siquiera con la publicación del 30 por ciento de la información que están obligados a difundir y mantener actualizada. Además, otras 16 instituciones tampoco lograban siquiera cumplir con el 80 por ciento de esta obligación.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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