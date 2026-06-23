Coahuila: a seis meses de 2026, SEFIRC no difunde evaluaciones de transparencia

Fue a mediados de 2025 cuando el Organismo de Información y Transparencia de Coahuila absorbió algunas de las funciones del extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, entre ellas la realización de evaluaciones sobre el cumplimiento de las instituciones en materia de transparencia.

El Organismo de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC) no ha actualizado en todo el año la publicación de las evaluaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, las cuales deben realizarse de forma trimestral a por lo menos 150 instituciones públicas del estado.

Estas evaluaciones se realizan con el objetivo de verificar que las instituciones pongan a disposición de la ciudadanía la información pública de oficio, es decir, aquella que no tiene que ser necesariamente solicitada a través de mecanismos de acceso a la información.

Entre los documentos que deben mantenerse transparentes se incluyen organigramas, informes específicos, plantilla laboral y salarios, así como otros aspectos, como los viáticos ejercidos por los funcionarios y los informes financieros trimestrales que contienen contrataciones e información sobre proveedores del gobierno.

Asimismo, estas evaluaciones verifican la transparencia de acciones concretas de cada institución, como la rendición de informes, así como la actualización y baja de personal.

El INTRAC debe verificar que toda esta información sea publicada en las plataformas digitales de ayuntamientos, sistemas de agua, secretarías de Estado, universidades y organismos descentralizados, entre otras instituciones, incluido el propio INTRAC, que depende de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Aunque esta evaluación se realiza de forma trimestral y sus resultados deben publicarse en el portal del INTRAC, al corte del 17 de junio la evaluación correspondiente al primer trimestre de 2026 no se encontraba disponible en dicho sitio web.

Recientemente, VANGUARDIA dio a conocer que, en la última evaluación publicada correspondiente a 2025, al menos 15 sujetos obligados —instituciones públicas— de las 150 que supervisa el INTRAC no habían cumplido ni siquiera con la publicación del 30 por ciento de la información que están obligados a difundir y mantener actualizada. Además, otras 16 instituciones tampoco lograban siquiera cumplir con el 80 por ciento de esta obligación.