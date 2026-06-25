Persisten casos de tuberculosis en Región Norte; hombres jóvenes son los más afectados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Jurisdicción Sanitaria Número Uno mantiene la vigilancia epidemiológica y exhorta a la población a acudir al médico ante síntomas persistentes
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene activa la vigilancia epidemiológica y las acciones de detección de tuberculosis ante la persistencia de nuevos casos en la región, informó Sayuri Cazares Escareño, responsable del Programa de Micobacteriosis.
La especialista detalló que la mayoría de los pacientes corresponde a hombres de entre 15 y 50 años, grupo que registra una incidencia superior a la de las mujeres. Explicó que, aunque no existe una causa específica para esta diferencia, factores como el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad.
Actualmente, los casos se encuentran distribuidos en todos los municipios de la jurisdicción, sin que se haya identificado una zona con mayor concentración.
Cazares Escareño subrayó que la tuberculosis puede afectar a cualquier persona. Exhortó a la población a acudir a revisión médica ante síntomas como tos persistente por más de dos semanas, pérdida de peso, fiebre nocturna o sudoración excesiva.
Recordó que el diagnóstico oportuno y el apego al tratamiento son fundamentales para evitar complicaciones y frenar la transmisión, ya que la enfermedad es curable cuando se atiende de manera adecuada.