Persisten casos de tuberculosis en Región Norte; hombres jóvenes son los más afectados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene activa la vigilancia epidemiológica y las acciones de detección de tuberculosis ante la persistencia de nuevos casos en la región, informó Sayuri Cazares Escareño, responsable del Programa de Micobacteriosis.

La especialista detalló que la mayoría de los pacientes corresponde a hombres de entre 15 y 50 años, grupo que registra una incidencia superior a la de las mujeres. Explicó que, aunque no existe una causa específica para esta diferencia, factores como el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad.