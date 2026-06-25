Impulsan cobertura de la “Tarjeta de la Salud” en Coahuila; avanza entrega en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Gobierno del Estado avanza en la consolidación de la Tarjeta de la Salud, programa que busca garantizar acceso gratuito a servicios médicos. Con una inversión en infraestructura y equipamiento, la iniciativa pretende brindar atención a familias de los 38 municipios.

En Piedras Negras, la subsecretaria de Salud Popular, Norma Treviño, informó que los beneficiarios cuentan con consultas generales, análisis clínicos y una red de telemedicina que enlaza a pacientes con especialistas. Añadió que el programa opera en 133 centros de salud y 14 hospitales generales rehabilitados, con un abasto de medicamentos de entre 85 y 90 por ciento.