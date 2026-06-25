Impulsan cobertura de la “Tarjeta de la Salud” en Coahuila; avanza entrega en Piedras Negras
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El programa ofrece consultas, análisis clínicos y atención por telemedicina en centros de salud y hospitales del estado
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Gobierno del Estado avanza en la consolidación de la Tarjeta de la Salud, programa que busca garantizar acceso gratuito a servicios médicos. Con una inversión en infraestructura y equipamiento, la iniciativa pretende brindar atención a familias de los 38 municipios.
En Piedras Negras, la subsecretaria de Salud Popular, Norma Treviño, informó que los beneficiarios cuentan con consultas generales, análisis clínicos y una red de telemedicina que enlaza a pacientes con especialistas. Añadió que el programa opera en 133 centros de salud y 14 hospitales generales rehabilitados, con un abasto de medicamentos de entre 85 y 90 por ciento.
La cobertura incluye unidades de alta especialidad en Saltillo, como el Hospital Materno Infantil y el Centro Oncológico, además de hospitales generales en cada región. En Piedras Negras, el esquema funciona en cinco centros de salud urbanos y en el Hospital General “Dr. Salvador Chavarría Sánchez”.
La distribución de las tarjetas se realiza mediante brigadas móviles, visitas domiciliarias y módulos comunitarios, coordinados con las ocho jurisdicciones sanitarias y la estrategia social Mejora.
Explicó que la administración estatal implementó un plan multianual para atender el rezago en clínicas periféricas. Agregó que, a un año y medio de su puesta en marcha, brigadistas y personal médico mantienen presencia permanente para incorporar nuevos beneficiarios.