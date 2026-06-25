Impulsan cobertura de la “Tarjeta de la Salud” en Coahuila; avanza entrega en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Impulsan cobertura de la “Tarjeta de la Salud” en Coahuila; avanza entrega en Piedras Negras
    La entrega de tarjetas se realiza mediante brigadas móviles, visitas domiciliarias y módulos comunitarios en coordinación con las jurisdicciones sanitarias. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El programa ofrece consultas, análisis clínicos y atención por telemedicina en centros de salud y hospitales del estado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Gobierno del Estado avanza en la consolidación de la Tarjeta de la Salud, programa que busca garantizar acceso gratuito a servicios médicos. Con una inversión en infraestructura y equipamiento, la iniciativa pretende brindar atención a familias de los 38 municipios.

En Piedras Negras, la subsecretaria de Salud Popular, Norma Treviño, informó que los beneficiarios cuentan con consultas generales, análisis clínicos y una red de telemedicina que enlaza a pacientes con especialistas. Añadió que el programa opera en 133 centros de salud y 14 hospitales generales rehabilitados, con un abasto de medicamentos de entre 85 y 90 por ciento.

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La cobertura incluye unidades de alta especialidad en Saltillo, como el Hospital Materno Infantil y el Centro Oncológico, además de hospitales generales en cada región. En Piedras Negras, el esquema funciona en cinco centros de salud urbanos y en el Hospital General “Dr. Salvador Chavarría Sánchez”.

La distribución de las tarjetas se realiza mediante brigadas móviles, visitas domiciliarias y módulos comunitarios, coordinados con las ocho jurisdicciones sanitarias y la estrategia social Mejora.

Explicó que la administración estatal implementó un plan multianual para atender el rezago en clínicas periféricas. Agregó que, a un año y medio de su puesta en marcha, brigadistas y personal médico mantienen presencia permanente para incorporar nuevos beneficiarios.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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