‘Aterriza’ en el AIFA exposición ‘Pasajeros del Tiempo’ para promover turismo de Coahuila

Como parte de la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la promoción turística y económica de la entidad, fue inaugurada la exposición “Pasajeros del Tiempo” del Museo del Desierto en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de los principales puntos de conectividad aérea del país. La ceremonia estuvo encabezada por el director general del AIFA, general Isidoro Pastor Román; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila, Blas Flores González; y el director del Museo del Desierto, Arturo González, además de autoridades estatales y municipales.

Durante el evento, Blas Flores destacó la importancia de la ruta aérea Saltillo–Ciudad de México vía AIFA, al señalar que se ha convertido en un enlace estratégico para fortalecer la conectividad, impulsar el turismo, facilitar la llegada de inversiones y mejorar la competitividad del estado. La exposición forma parte de la estrategia de promoción turística de Coahuila a través de las campañas “Sorpréndete Con Coahuila” y “En Coahuila Hay Plan”, con el objetivo de posicionar a la entidad como un destino de turismo científico, de naturaleza, aventura y enológico.

“Pasajeros del Tiempo” reúne algunos de los hallazgos paleontológicos más relevantes encontrados en territorio coahuilense y ofrece una experiencia museográfica que acerca a visitantes nacionales e internacionales al patrimonio natural del estado. Entre los atractivos instalados en el exterior del aeropuerto destacan el Memorial de la Quinta Extinción, con una representación monumental de un Tyrannosaurus rex emergiendo de un meteorito, así como modelos robóticos de dinosaurios de tamaño real como el Alamosaurus Sanjuanensis y el Tyrannosaurus rex.

Durante la presentación también se anunció la próxima apertura de la Tienda Museo del Desierto, un espacio destinado a promover y comercializar productos representativos de Coahuila. Con esta presencia en el AIFA, el Gobierno del Estado busca impulsar productos turísticos como la Ruta Vinos & Dinos, las zonas paleontológicas de General Cepeda y Ramos Arizpe, así como las actividades de naturaleza y aventura en Arteaga, con la finalidad de atraer más visitantes y generar beneficios económicos para las familias coahuilenses.

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