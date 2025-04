Refuerza Piedras Negras seguridad con 10 nuevas patrullas

TE PUEDE INTERESAR: Niveles críticos en Presa La Amistad no ponen en riesgo a Piedras Negras

Durante el acto, el alcalde destacó la importancia de invertir en materia de seguridad y subrayó que las nuevas unidades están equipadas con cámaras de videovigilancia, lo que permitirá una supervisión más efectiva y un mayor control operativo.

“En este gobierno no se roba, no se miente y no se traiciona; siempre buscamos más para la sociedad”, afirmó Rodríguez, reiterando su compromiso con el bienestar y la tranquilidad de las familias.

La presencia constante de patrullas en las colonias busca prevenir delitos y fortalecer la confianza ciudadana. La administración municipal continuará implementando acciones que refuercen al cuerpo de seguridad y garanticen una comunidad más protegida.