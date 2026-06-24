Refuerzan en Coahuila estrategias para mantener la sanidad animal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Autoridades sanitarias de Estados Unidos realizan en Coahuila una evaluación de los protocolos de control contra el gusano barrenador del ganado, informó el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza.

Del 22 al 26 de junio, personal técnico del USDA APHIS lleva a cabo una visita de trabajo en la entidad con el objetivo de revisar las acciones de control sanitario y la movilización de ganado que implementa el estado para prevenir la dispersión de esta plaga y reducir los riesgos asociados al traslado de animales provenientes de otras regiones del país.