Refuerzan en Coahuila estrategias para mantener la sanidad animal

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Piedras Negras
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    Refuerzan en Coahuila estrategias para mantener la sanidad animal
    Personal del USDA APHIS lleva a cabo recorridos en distintos puntos del estado para supervisar las medidas de sanidad animal aplicadas en la movilización y manejo del ganado. ARCHIVO

La revisión incluye la homologación de requisitos sanitarios y la verificación de medidas implementadas para asegurar una movilización segura del ganado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Autoridades sanitarias de Estados Unidos realizan en Coahuila una evaluación de los protocolos de control contra el gusano barrenador del ganado, informó el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza.

Del 22 al 26 de junio, personal técnico del USDA APHIS lleva a cabo una visita de trabajo en la entidad con el objetivo de revisar las acciones de control sanitario y la movilización de ganado que implementa el estado para prevenir la dispersión de esta plaga y reducir los riesgos asociados al traslado de animales provenientes de otras regiones del país.

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La agenda incluye la revisión de los procedimientos aplicados por la Secretaría de Desarrollo Rural para el ingreso de ganado, la homologación de requisitos sanitarios y el cumplimiento de medidas que garanticen una movilización segura.

La comitiva también realiza recorridos en corrales de engorda, centros de acopio y puntos de verificación e inspección ubicados en distintas regiones del estado, donde supervisa la aplicación de protocolos sanitarios, la trazabilidad del ganado y las medidas preventivas implementadas para proteger la sanidad animal.

Montemayor Garza destacó que estas acciones fortalecen la cooperación internacional y reafirman el compromiso de Coahuila de mantener altos estándares sanitarios, garantizando la protección y competitividad del sector pecuario estatal.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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