Aumenta hasta 60% la demanda de servicios en centros de salud de la Región Norte

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Aumenta hasta 60% la demanda de servicios en centros de salud de la Región Norte
    Autoridades de salud señalaron que el incremento en la demanda ha provocado un mayor consumo de medicamentos, insumos médicos y solicitudes de atención especializada en la región. ARCHIVO

Los servicios más solicitados son las consultas psicológicas y psiquiátricas, principalmente por casos de riesgo suicida, además de la atención a mujeres embarazadas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Los centros de salud de la región registran un incremento de entre 50 y 60% en la demanda de servicios médicos, lo que ha generado mayor consumo de medicamentos, insumos y solicitudes de atención especializada, informó Jesús Manuel Chavarría, coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, en Piedras Negras.

El aumento se refleja principalmente en las cabeceras municipales de Piedras Negras, Nava, Villa Unión, Guerrero e Hidalgo, donde las unidades atienden a la población con o sin derechohabiencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/facilitan-regularizacion-vehicular-con-pagos-desde-500-pesos-en-piedras-negras-DB21641424

Chavarría explicó que, al inicio de los programas insignia del Gobierno del Estado, la demanda creció entre 10 y 20%; sin embargo, actualmente alcanza hasta 60%. Entre los servicios más solicitados destacan las consultas psicológicas y psiquiátricas, especialmente en casos de riesgo suicida, lo que ha incrementado las canalizaciones a especialistas.

La atención a mujeres embarazadas también representa una carga significativa: en el Centro de Salud Mundo Nuevo se da seguimiento mensual a entre 80 y 90 gestantes.

Pese a las campañas de orientación y acceso a métodos anticonceptivos, persiste resistencia en algunos sectores por factores sociales y culturales. La Jurisdicción Sanitaria reiteró su compromiso de ofrecer servicios integrales de prevención y acompañamiento, respetando la autonomía de las personas en decisiones de salud reproductiva.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Embarazo
Salud
Salud Mental

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gertz Manero: Falsa honestidad

Gertz Manero: Falsa honestidad
true

Alerta en el Partido Verde por investigación de Estados Unidos
true

POLITICÓN: Miguel Ángel Riquelme, las claves de su designación para la alcaldía de Torreón
FOTO: CORTESÍA

¿Dónde ver el Mundial en Saltillo? Parque Centro tiene más de 27 opciones gastronómicas para acompañar cada partido
El FUTFEST permanecerá abierto hasta el 19 de julio con transmisiones de partidos y actividades de entretenimiento.

¿Ya tienes dónde ver a la Selección? México vs Chequia se vivirá en grande en el FUTFEST Saltillo 2026
Saraperos de Saltillo sufrió dos derrotas ante Charros en Jalisco y quedó obligado a ganar el último juego de la serie.

Saraperos tropieza al doble ante Charros y deja ir la serie en Jalisco
Mientras la operación militar Ardent Vanguard enfrenta crecientes amenazas, legisladores advierten que esto distrae a las tropas de su entrenamiento para conflictos en Medio Oriente.

Hackean cárteles mexicanos a militares de EU; Trump mantiene costoso patrullaje fronterizo
Teherán negó que la programación de alguna visita para examinar las instalaciones bombardeadas por Washington el año pasado

EU e Irán chocan por las inspecciones nucleares mientras avanza un plan para Ormuz