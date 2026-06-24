Aumenta hasta 60% la demanda de servicios en centros de salud de la Región Norte

El aumento se refleja principalmente en las cabeceras municipales de Piedras Negras, Nava, Villa Unión, Guerrero e Hidalgo, donde las unidades atienden a la población con o sin derechohabiencia.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Los centros de salud de la región registran un incremento de entre 50 y 60% en la demanda de servicios médicos, lo que ha generado mayor consumo de medicamentos, insumos y solicitudes de atención especializada, informó Jesús Manuel Chavarría, coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, en Piedras Negras.

Chavarría explicó que, al inicio de los programas insignia del Gobierno del Estado, la demanda creció entre 10 y 20%; sin embargo, actualmente alcanza hasta 60%. Entre los servicios más solicitados destacan las consultas psicológicas y psiquiátricas, especialmente en casos de riesgo suicida, lo que ha incrementado las canalizaciones a especialistas.

La atención a mujeres embarazadas también representa una carga significativa: en el Centro de Salud Mundo Nuevo se da seguimiento mensual a entre 80 y 90 gestantes.

Pese a las campañas de orientación y acceso a métodos anticonceptivos, persiste resistencia en algunos sectores por factores sociales y culturales. La Jurisdicción Sanitaria reiteró su compromiso de ofrecer servicios integrales de prevención y acompañamiento, respetando la autonomía de las personas en decisiones de salud reproductiva.