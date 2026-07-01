Salud Casa por Casa fortalece atención preventiva a 48 mil adultos mayores en la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El programa federal Salud Casa por Casa refuerza la atención médica preventiva para adultos mayores mediante visitas domiciliarias realizadas por médicos y personal de enfermería, en Piedras Negras.

Rocío Domínguez Vital, subdelegada de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar en la región norte de Coahuila, explicó que el objetivo es acercar los servicios de salud a los hogares, con el fin de detectar oportunamente enfermedades y dar seguimiento a padecimientos crónicos sin necesidad de que los pacientes se trasladen a una unidad médica.