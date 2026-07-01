Salud Casa por Casa fortalece atención preventiva a 48 mil adultos mayores en la Región Norte

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Piedras Negras
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    Salud Casa por Casa fortalece atención preventiva a 48 mil adultos mayores en la Región Norte
    El programa federal Salud Casa por Casa refuerza la atención médica preventiva para adultos mayores mediante visitas domiciliarias realizadas por médicos y personal de enfermería. ARCHIVO

El programa federal brinda atención médica preventiva mediante visitas domiciliarias de médicos y personal de enfermería

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El programa federal Salud Casa por Casa refuerza la atención médica preventiva para adultos mayores mediante visitas domiciliarias realizadas por médicos y personal de enfermería, en Piedras Negras.

Rocío Domínguez Vital, subdelegada de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar en la región norte de Coahuila, explicó que el objetivo es acercar los servicios de salud a los hogares, con el fin de detectar oportunamente enfermedades y dar seguimiento a padecimientos crónicos sin necesidad de que los pacientes se trasladen a una unidad médica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/veterinarios-y-ganaderos-coahuilenses-los-mas-expuestos-a-lesiones-por-gusanos-salud-pide-extremar-precauciones-HK21817981

Durante cada visita se realiza una valoración integral que incluye la toma de signos vitales, medición de peso y talla, evaluación nutricional y pruebas rápidas de glucosa, colesterol y triglicéridos. También se efectúan revisiones básicas de la agudeza visual y auditiva, de la capacidad locomotriz y de la salud bucodental. Además, se elabora un historial clínico y se brinda orientación a los cuidadores para mejorar la atención cotidiana de los adultos mayores.

En la región norte de Coahuila, el programa atiende a un promedio de 48 mil beneficiarios, con el apoyo de 60 profesionales de la salud que realizan entre 12 y 15 visitas diarias, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Previo a cada recorrido, el personal se comunica con los beneficiarios para programar la atención y asegurar que las familias estén preparadas para recibir los servicios médicos en sus hogares.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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