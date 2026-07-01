Veterinarios y ganaderos coahuilenses, los más expuestos a lesiones por gusanos; Salud pide extremar precauciones
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La Jurisdicción Sanitaria No. 1 exhortó a veterinarios y trabajadores del sector ganadero a reforzar las medidas preventivas y acudir a valoración médica ante cualquier lesión sospechosa
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria No. 1 de Piedras Negras emitió un llamado urgente a médicos veterinarios y trabajadores del sector ganadero para reforzar las medidas de prevención ante el riesgo de lesiones ocasionadas por gusanos en el ganado, detectadas recientemente en otras regiones del país.
El epidemiólogo Roberto Bellock explicó que las personas con mayor riesgo son aquellas que mantienen contacto directo con animales infestados, debido a la manipulación constante de heridas. Subrayó que los gusanos evolucionan rápidamente a moscas, lo que incrementa la dispersión del parásito.
Las recomendaciones incluyen extremar los cuidados al revisar o atender animales lesionados, evitar el contacto directo con los gusanos y acudir de inmediato a una unidad médica en caso de presentar lesiones sospechosas.
La Secretaría de Salud mantiene un protocolo de vigilancia epidemiológica en coordinación con hospitales de la región. En caso de detectarse un paciente, se tomarán muestras para confirmar la especie y determinar la presencia del parásito en Coahuila.
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