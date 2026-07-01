Veterinarios y ganaderos coahuilenses, los más expuestos a lesiones por gusanos; Salud pide extremar precauciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria No. 1 de Piedras Negras emitió un llamado urgente a médicos veterinarios y trabajadores del sector ganadero para reforzar las medidas de prevención ante el riesgo de lesiones ocasionadas por gusanos en el ganado, detectadas recientemente en otras regiones del país.

El epidemiólogo Roberto Bellock explicó que las personas con mayor riesgo son aquellas que mantienen contacto directo con animales infestados, debido a la manipulación constante de heridas. Subrayó que los gusanos evolucionan rápidamente a moscas, lo que incrementa la dispersión del parásito.