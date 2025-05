Video desmiente acusación de agresión entre regidor y director de Comunicación en Piedras Negras

Ricardo Múzquiz no presentó una denuncia formal ante las autoridades, pero continúa defendiendo su versión de los hechos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El conflicto entre el primer regidor de Piedras Negras, Ricardo Múzquiz Rodríguez, y el director de Comunicación Social del municipio, José Andrés Cantú Sims, ha dado un nuevo giro tras la difusión de un video presentado por la administración local.

El material, que muestra parte de una discusión entre ambos funcionarios en las instalaciones de la Presidencia Municipal, ha sido calificado como una respuesta del gobierno para desmentir las acusaciones de agresión física que Múzquiz había señalado previamente.

El video, captado por cámaras de seguridad, muestra un intercambio verbal entre el regidor y Cantú Sims, pero no hay contacto físico entre ellos. La grabación muestra cómo, tras la discusión, el director de Comunicación Social se retira del lugar, aparentemente para evitar una confrontación.

A pesar de esto, Múzquiz Rodríguez ha manifestado en sus redes sociales que el video fue editado y manipulado, asegurando que se omiten detalles clave del incidente.

En su publicación, el regidor también cuestionó las intenciones del gobierno municipal al presentar solo un extracto del video, sugiriendo que se trata de una estrategia para minimizar el suceso.

“Lo dije y lo sostengo: estoy preparado para los ataques, difamaciones, señalamientos y mentiras que van a pasar en mi contra”, expresó Múzquiz en sus redes sociales.

Además, el regidor aseguró que no presentó una denuncia formal contra Cantú Sims, pero sus palabras indican que la versión oficial del municipio no concuerda con su percepción de los hechos.

Por su parte, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, respaldó la versión del director de Comunicación Social, enfatizando que no hubo agresión y que Cantú Sims actuó con respeto en todo momento. El alcalde subrayó también que el hecho de que Múzquiz no hubiera presentado una denuncia oficial refuerza su postura de que no hubo ningún incidente de violencia.

El conflicto ha polarizado la relación entre los funcionarios municipales, mientras el regidor continúa defendiendo su versión de los hechos. Sin embargo, hasta el momento, no se han proporcionado más pruebas que respalden las acusaciones de Múzquiz ni la desmentida versión del municipio.