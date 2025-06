Muertes de patos en la Ciudad Deportiva de Saltillo se deben a peleas territoriales, asegura el Inedec

Antonio Cepeda Licón, director del instituto, descarta causas externas y pide a la ciudadanía no abandonar aves en el lago

Cepeda Licón descartó que se trate de un problema relacionado con la alimentación o condiciones insalubres del lago. Aseguró que el Inedec se encarga de proporcionar el alimento a los animales y que no se han detectado enfermedades ni contaminación .

“Nosotros compramos el alimento, ellos están alimentados. No se trata de una cuestión de salud o negligencia, es un tema natural entre la misma especie. Por eso, no hay intervención veterinaria, porque no es un caso clínico”, aclaró.

El titular del Inedec exhortó a la población a no llevar más aves al lugar, ya que esto altera el equilibrio entre los ejemplares existentes. “Pedimos a la ciudadanía que no los abandonen ahí. Aunque parezca un gesto inocente, genera conflictos entre los animales que ya viven en ese espacio”, concluyó.