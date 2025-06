Saltillo: descarta sector gasolinero aumentos inmediatos pese a especulación por conflicto internacional

Aunque economistas han advertido sobre una posible alza en los precios del petróleo tras el involucramiento militar de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán, empresarios gasolineros en la región aseguran que, hasta ahora, no hay indicios de aumentos en el precio de los combustibles a nivel local.

Jacobo Zertuche, empresario del ramo gasolinero en Ramos Arizpe, descartó por el momento impactos inmediatos y señaló que los precios continúan bajo regulación federal.

“No nos han comentado nada. Yo he estado al pendiente y he hablado con otras gasolineras, y no ha habido aumentos hasta ahora. El precio sigue igual, tanto en la Magna como en la Premium y el diésel”, explicó.

Zertuche subrayó que, si bien el precio del crudo puede verse afectado por el conflicto internacional, los combustibles en México siguen sujetos a las disposiciones oficiales. “Eso viene a nivel federal. Lo que está establecido es el precio que marca la presidencia. Hasta ahora no se ha movido”, indicó.

Cuestionado sobre cómo podría prepararse la ciudadanía en caso de un eventual incremento, el empresario señaló que no hay motivo de alarma, pero si llegara a emitirse algún anuncio, “a lo mejor sí valdría la pena llenar los tanques antes, pero todavía no es nada seguro”.