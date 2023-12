Plan antisequía necesita adaptarse a nueva normalidad y considerar otros aspectos: científica saltillense

De acuerdo con la científica saltillense Rosario Sánchez, un plan antisequía para Saltillo debe incluir adaptarse a una nueva normalidad climática y considerar aspectos como el crecimiento urbano.

En entrevista para VANGUARDIA, la profesora investigadora de la Universidad de Texas A&M, expresó que se deben considerar todos los sectores que se deben comprometer a una condición de sequía permanente y no a estrategias temporales.

Expresó que para Saltillo hace falta un plan que considere incentivos para la conservación del agua, el reúso y el tratamiento de la misma y políticas públicas encaminadas a no utilizar fuentes de primera calidad para fines que no sean de uso potable.

“Faltan bloques de tarifas para tipo de uso y prioridad. Falta monitoreo de calidad de agua, faltan los estudios sobre las condiciones de los acuíferos, faltan el manejo del uso urbano y el uso Industrial, faltan los límites del crecimiento”, expresó Sánchez.

Otros aspectos que la directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales (PFBW, por sus siglas en inglés) consideró que se deben tomar en cuenta para un plan antisequía en la capital de Coahuila es la reforestación y la protección de áreas de recarga de los acuíferos locales.

Consideró que una de las prioridades en cuanto a inversión debe ser la infraestructura para captar agua y volver a inflitrarla en los acuíferos, tal como ocurre en otras ciudades del mundo.

Cabe recordar que, de acuerdo con Antonio Nerio Maltos, anterior director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, casi toda el agua de Saltillo se trata y se tira a los arroyos.

Aseguró también, en entrevista para VANGUARDIA, que es muy costoso volver a introducir el agua tratada a los mantos por la inclinación de la ciudad.

“Falta por ejemplo desarrollo urbano, hacia dónde crecemos, hasta dónde nos extendemos, si se usa un tipo específico de concreto, son muchísimas cosas que se nos están olvidando y que son básicas”, expresó Sánchez.

Asimismo, expresó que otra de las prioridades debe ser el cuidado y la promoción de áreas verdes para generar microclimas.

Como publicó VANGUARDIA el mes pasado, de acuerdo a datos del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, 9 de cada 10 personas que viven en la capital de Coahuila no tienen acceso a los metros cuadrados de áreas verdes por habitante recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

También cabe señalar que de acuerdo al Monitor de Sequía de México, Saltillo ha reportado al menos un nivel de sequía en todas las quincenas de lo que va del 2023.

“La sequía no es solo que no te falte agua, es que no tienes los servicios ambientales para protegerte de una contingencia ambiental. El agua no es solo el medio ambiente, es el hábitat, ¿qué estamos haciendo por nuestro hábitat? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hábitos de consumo?”, cuestionó la científica saltillense.

Ante lo anterior, Sánchez también señaló que la comunicación, la educación y la integración de todos los sectores en un mismo plan antisequía son fundamentales para que se realice con éxito.

No obstante, detalló que es vital la inversión en investigación para determinarlo a 100 años a futuro, pues es lo mínimo que se requiere actualmente en la comunidad internacional.

“Ya no hay en muchas partes del mundo posibilidades de ampliación urbana sin estudios de factibilidad por lo menos de 100 años, ¿dónde están los estudios de factibilidad para el desarrollo económico?”, expresó Sánchez.

PLAN DE AGSAL, SOLO SACA MÁS AGUA

En ese sentido, Sánchez consideró que el plan presentado por Aguas de Saltillo (Agsal) a mediados de este año no considera los factores mencionados y, en cambio, se limita al abasto de agua.

De acuerdo a Jordi Bosch, el plan antisequía considera como primer punto el aumentar la capacidad de transporte a través de un tubo en días de mayor calor durante el verano del 2024.

“El crecimiento de la ciudad lo podemos absorber, pero las oleadas de calor es lo que nos complica la gestión. Esto gracias a la aprobación del Congreso del Estado se podrá dar certeza en el futuro”, expresó Bosch el pasado 29 de noviembre en entrevista para VANGUARDIA.

Bosch agregó que el aliado tecnológico de la paramunicipal, Veolia, invertirá 120 millones de pesos para realizar el plan extraordinario antisequía.

Al presentar el plan en julio de este año, también se informó que se realizarán nuevas perforaciones en zonas como Carnenos, Jagüey y Tanque de Emergencia, donde se espera que haya más agua, pero son terrenos inexplorados.

“Es una obra de infraestructura para sacar más agua de los mismos pozos. Es básicamente decir ‘si me pides más de comer, pues te sigo dando de comer’. Mientras no sepamos la condición de los acuíferos locales, no estamos bajo ningún tipo de planeación”, expresó Rosario Sánchez.

Recordó que la sequía no solo se presenta en verano y que si bien es necesaria la inversión en infraestructura, no tiene que encaminarse en sacar más agua de los pozos, sino en reutilizar la que ya se tiene.