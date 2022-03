¿Por que sí y por qué no se debería acudir a votar el próximo 10 de abril?

Un ex senador panista llama a ir para hacer válida la Revocación y Morena alienta a acudir a las urnas estén a favor o en contra.

Mientras el ex senador del PAN, Luis Rico Samaniego, está de acuerdo acudir a las urnas el 10 de abril para revocar el mandato al Presidente, el dirigente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, dijo que los partidos no pueden pronunciarse a favor o en contra, pero sí alentar la participación, sea cual sea la decisión del ciudadano, porque es un hecho inédito.

“Hay mucha confusión respecto a ir a votar o no. Está muy polarizado. Sí hay que ir a votar, pero para votar con “b” grande, para botarlo. El Presidente le está haciendo mal al país, cuando creíamos que era una solución a largo plazo y resulta que haciendo mal a corto y largo plazo”, dijo Luis Rico.

Los motivos por los cuales Rico Samaniego opina que la gente debe acudir a las urnas y manifestar su descontento es porque hay más pobreza, no existe generación de empleo, hay inseguridad, los ricos son más ricos y los pobres más pobres por la alta inflación, se está adueñando de las instituciones como los organismos autónomos, el Congreso y hasta la Suprema Corte.

El ex senador dijo que jurídicamente sí se puede sacar al Presidente, porque la Ley Federal emitida para darle cabida a la Revocación de Mandato, no contradice a la Constitución, que da seis años de periodo en la Presidencia de la República, esa ley complementa.

“Creo que hay mayor riesgo si la gente no acude a votar, porque Morena y el Presidente van a mandar a su gente del Bienestar. Ha repartido mucho dinero y en eso se está afianzando. Sí se puede sacar al Presidente, pero además conviene al país. Hay una generación que no tiene futuro, que se está empobreciendo en lugar de empoderarse o mejorar. El empobrecimiento es paulatino pero constante”, señaló.

QUE VAYAN A LA URNAS A MANIFESTAR LO QUe quieran

El dirigente de Morena, Diego del Bosque, dijo sobre la Revocación que “nosotros somos respetuosos. La Ley de Revocación de Mandato establece que los partidos no pueden llamar a votar a favor o en contra. Lo que sí podemos hacer es promover la participación en la consulta, y que la gente decida”.

Explicó que el ejercicio es inédito en México y debe aprovecharse para votar a favor o en contra, pero al final de cuentas se fortalece la democracia.

Sobre si la Revocación sirve o no para que el Presidente de la República termine o no su gestión de manera anticipada, porque la Constitución le otorga seis años de mandato, Del Bosque dijo que la reforma sí permite que un gobernador o presidente revocar el mandato a la persona antes de terminar su período.

“Si votan más de 40 millones de personas, que es el porcentaje del Padrón Electoral que se requiere, si ganara el no, tiene efectos vinculantes, y el Presidente debería dejar de gobernar al país. No es una farsa. Nos parece que sabemos que el Presidente tiene una popularidad alta y va a salir victorioso en la consulta de revocación, pero esto es un legado para las futuras generaciones, para que nunca más tengan que aguantar a un presidente que no sea querido entre la gente y que esté gobernando para unos cuantos”, señaló el dirigente de Morena.

ES UNA FARSA: PRI

Por su parte, el PRI sostiene que todo es una farsa, e porque no es un ejercicio de revocación sino una ratificación de mandato que abierta y descaradamente promocionan funcionarios del partido en el poder, advirtió Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.

Luego de reconocer como polémico el tema de la revocación de mandato, del que el diputado afirmó que la postura del Gobernador del Estado a desairar esta farsa dijo que lo hizo a título de consejero político priista en el consejo político del partido el fin de semana pasado: “es producto de un ejercicio que se ha venido analizando al interior del partido”.

Por lo que continuó: “¿Qué tanto es un ejercicio de una revocación de mandato cuando en la realidad es una ratificación?, son temas totalmente distintos y ¿por qué es una ratificación?, porque el partido en el poder es el que la está promoviendo, operando y anunciando”.

Al mismo tiempo, destacó: “se convierte en una cortina de humo por los problemas mucho más grandes que tiene el país”.