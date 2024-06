¡Prepárate! Se avecinan fuertes lluvias para Saltillo

El Golfo de México muestra un incremento en la probabilidad de formación de una depresión o tormenta tropical, que junto con el Giro Centroamericano, contribuirá a un temporal lluvioso significativo en México. A medida que avance la semana, se podrá definir con mayor precisión las áreas que serán más afectadas.

Tres sistemas meteorológicos principales interactuarán, creando un panorama de lluvias intensas en varias entidades del país.

El llamado Giro Centroamericano, ubicado al inicio de la semana en el Istmo de Tehuantepec y desplazándose hacia el Golfo de México, es uno de los factores principales.

Algunas proyecciones indican un desplazamiento del ciclón tropical hacia el sur de Estados Unidos, mientras que otras apuntan a Tamaulipas o Veracruz.

A partir del martes, una línea seca en el norte de México, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, y la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México provocarán chubascos vespertinos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, así como vientos fuertes y tolvaneras en el noroeste, norte, centro y occidente del país.

El jueves, la divergencia en altura y la entrada de humedad de ambos litorales intensificarán las lluvias en el centro, occidente y sur de México.

CICLONES TROPICALES, MÁS INTENSOS POR CAMBIO CLIMÁTICO

Un reciente estudio de la NOAA y el Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies (CIMSS) de la Universidad de Wisconsin-Madison, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha encontrado un aumento significativo en la intensidad de los ciclones tropicales desde 1979 hasta 2017.

El análisis de casi 40 años de imágenes satelitales, como las de GOES-East y GOES-West, muestra un incremento en la proporción de huracanes mayores (categorías 3, 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson). La probabilidad de que un ciclón tropical alcance vientos de categoría 3 o superiores ha aumentado aproximadamente un 15% en el período estudiado, lo que corresponde a un incremento del 8% por década.

Este aumento en la intensidad de los ciclones está vinculado a los efectos del cambio climático, lo que sugiere un futuro con tormentas más poderosas y destructivas. Ante este panorama, es crucial que las autoridades y la población tomen medidas preventivas para mitigar los impactos de estos fenómenos naturales.

RECOMENDACIONES

Es imporante mantenerse informados a través de fuentes oficiales y actualizaciones meteorológicas.

Preparar kits de emergencia con agua, alimentos no perecederos, y medicamentos.

Asegurar ventanas y puertas, y limpiar desagües y alcantarillas para evitar inundaciones.

Evitar transitar por zonas inundables y seguir las indicaciones de Protección Civil.

(Con información de Conagua/Meteored y The Weather Channel)