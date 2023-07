Presentan en Casa Purcell de Saltillo la exposición ‘Vida y experiencia en la frontera’

El Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con el museo Mexic-Arte, de Austín, Texas, presenta la colección gráfica titulada “Life and experiences in The U.S. / Mexico Borderlands”, de uno de los pocos museos de arte mexicano en los Estados Unidos.

José María Fraustro Siller, alcalde de la ciudad, acompañado de Silvia Orozco, directora general del Museo Mexic-Arte en Austin, y una delegación de Ciudades Hermanas de la capital de Texas, mencionó que para el Gobierno Municipal es un honor presentar esta selección de la colección gráfica del museo titulada.

“Estamos comprometidos para colaborar y propiciar las condiciones para que más exposiciones nacionales e internacionales arriben a nuestra ciudad y fortalecer nuestros lazos y vínculos con otras comunidades a través de la expresión artística y cultural”, mencionó el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller.

Destacó que esta exhibición forma parte del programa Ciudades Hermanas de Austin-Saltillo, que unen esfuerzos para sumarse a los festejos por el 446 aniversario de la fundación de Saltillo.

La exposición de 68 obras incluye grabados, fotografías, pinturas, esculturas y arte popular de la región de El Paso, así como de México, divididas en 5temas: “Creación de una frontera;” Tierra, fauna y alegorías”; “Soy inmigrante tú eres; sueño y pesadilla de inmigrantes”; y “La cultura continúa/La cultura sigue”.

La exposición estará abierta a todo el público hasta el 10 de octubre, de martes a domingo, de 10:00 a las 18:00 horas, sin costo alguno.

En el evento estuvieron presentes Beatriz Dávila de Fraustro, presidenta honoraria del DIF Saltillo; Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura de Coahuila; María de Jesús Martínez López, presidenta de la Comisión de Cultura y Rescate de Valores; y Leticia Aurora Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.

EXPONENTE DEL ARTE

El Museo Mexic‐Arte, ubicado en Austin, Texas, es un gran exponente de la cultura mexicana y latinoamericana para visitantes de todas las edades, promotor de programas educativos, y exhibiciones de la cultura de la región fronteriza.