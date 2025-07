Saltillo enfrenta ola de asentamientos irregulares en zonas federales

“E sto ha ocurrido en algunos arroyos que no están clasificados como federales, pero que son corrientes naturales de agua”, señaló. Explicó que muchas personas los invaden para ejecutar proyectos habitacionales, bajo el argumento de que los afluentes están dentro de sus propiedades y creyendo erróneamente que por ahí nunca correrá agua.

“Sin embargo, el agua tiene memoria”, advirtió. “Estos escurrimientos superficiales, en años como este, provocan peligrosos reblandecimientos del terreno, caídas de bardas, encharcamientos, inundaciones e incluso la formación de lagos en sitios donde se creía que nunca habría agua”.

Martínez Ávalos indicó que, ante este tipo de casos, “hay una disposición total del alcalde Javier Díaz para revisar y regularizar, a través de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, verificando, entre otras cosas, si las personas notificadas cuentan o no con licencias de construcción”.

Informó que 25 empleados municipales han entregado más de 5 mil 100 notificaciones —un 35% más que en 2024— tanto a quienes construyen sobre cauces o zonas de riesgo, como a familias que, “de la noche a la mañana”, levantan tejabanes, poniendo en peligro su integridad.

“La mayoría de las personas que viven en márgenes y cauces de arroyos lo hacen de manera ilegal. La jurisdicción sobre estas áreas le corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que no sólo debería notificarlos, sino eventualmente ordenar su retiro”, explicó.

“Nos preocupa como Municipio, porque son ciudadanos de nuestra ciudad. Pero usted ha visto y documentado cómo, de un día para otro, se instalan con tejabanes en lugares donde sus vidas corren peligro”.

Agregó que, aunque la Conagua no cuenta con suficiente personal para asumir por completo esta responsabilidad, “eso no es excusa para que no se les notifique, se les advierta que están en una zona federal, en riesgo, y que deben salir de ahí”.

Las personas notificadas “nos reciben, firman acuse y todo, pero la mayoría no se retira. No es sino hasta que ven venir una lluvia fuerte que se mueven o piden ayuda para ser trasladadas a un lugar seguro”, concluyó.