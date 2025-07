Tras tragedia bajo puente peatonal en Saltillo: ¿de quién es la responsabilidad en estos casos?

La madrugada del pasado domingo, la ciudad de Saltillo fue escenario de una lamentable tragedia que cobró la vida de una persona, quien fue atropellada bajo un puente peatonal en el Periférico Luis Echeverría, a la altura de la colonia Guerrero.

El suceso ha encendido un acalorado debate en redes sociales, donde ciudadanos confrontan opiniones sobre la responsabilidad de lo ocurrido, poniendo en el centro de la discusión tanto el actuar del peatón como la precaución de los conductores.

El Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, es claro en sus obligaciones para los peatones, estableciendo en su artículo 6, fracción VI, que los transeúntes deben “hacer uso de puentes peatonales para cruzar una vía”. Sin embargo, la observancia de esta norma y la percepción de su cumplimiento son puntos de fricción entre los saltillenses.

Los comentarios en una publicación sobre el incidente reflejan la polarización de la opinión pública. Mientras que una gran parte de los usuarios, como Chikiss Neiraa y Andrés Padilla García, señalan directamente al fallecido por no haber utilizado el puente, argumentando que “el responsable únicamente es el que no respetó su vida al no usar el puente”, otros, como Juan Rdx, refuerzan esta idea afirmando: “El único responsable es el muertito, todo por no usar el puente peatonal”. Cesareduardo Valdés y Roberto Serna coinciden: “El que murió tuvo la culpa, para eso está el puente” y “¿Responsable? Si está el puente peatonal”.

Por otro lado, voces como la de Valentino Uribe Uribe expresan una visión distinta, culpando al conductor: “Nada le costaba al chófer de app retornarse. Gracias a él este chavo está muerto”. Esta postura es secundada por Moisés RV, quien critica la actitud de algunos automovilistas: “Hay mucho homicida al volante culpando al que se dirige a trabajar a pie... Prefieren arrollar que manejar con precaución”.

Finalmente, el debate se expande hacia la cultura vial en general, con Beto San sugiriendo la necesidad de “poner rejas para obligar a la gente a que use el puente peatonal o las esquinas... falta de cultura vial, tanto al que camina como al que conduce”. Norma Fuentes, por su parte, hizo un llamado a la empatía, pidiendo “pensar en el dolor que su familia está pasando” en lugar de solo criticar.