Promoverán voto en el ITS: ‘es nuestra responsabilidad ciudadana’, dice directora

Como una responsabilidad ciudadana y para promover la participación de los estudiantes en la jornada de elecciones locales y nacionales, las autoridades administrativas del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) impulsarán una campaña de promoción del voto, no solo como institución, si no como ciudadanos.

De acuerdo con Ania Sánchez Ruiz, directora de la institución, es obligación de todos acudir a votar, sin importar el rol que se practique en la sociedad.

“Como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de promover el voto, que ejerzan sus derechos como ciudadanos, nosotros respetamos mucho los procesos de elecciones, a los candidatos, pero hasta como ciudadanos, como directivos, tenemos la responsabilidad de promover el ejercicio del voto y así exigir a nuestras autoridades que respondan ante lo que nos prometieron”, expuso.

A LOS QUE QUIEREN ENTRAR

El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) ya abrió la convocatoria para ofertar ocho programas educativos que ofrece la institución y el cierre de convocatoria se dará el 15 de marzo.

De acuerdo con Yesica Valverde Nuncio, jefa de Desarrollo Académico, a partir del lunes 26 de febrero se abrirá el registro para la aplicación del examen Ceneval, misma información que se estará dando a conocer a través de las páginas oficiales y redes sociales del ITS.