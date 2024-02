Empresa pide al Municipio de Acuña le regrese los autobuses retenidos sin justificación

ACUÑA, COAHUILA.- La accionista del transporte público Acubus en Acuña, Sonia Catalina González, pidió a la autoridad municipal que se le regresen 14 unidades que fueron retenidas y enviadas al corralón, sin justificación alguna, ya que, aseguró, luego de indagar, no existen infracciones o adeudos, por los que estos autobuses sigan prácticamente secuestrados, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR: Se quejan comerciantes informales en Acuña de competencia desleal de foráneos

La empresaria reconoció la existencia de un proceso legal en torno al convenio del transporte urbano, aclaró que los 14 autobuses son de su propiedad y la autoridad municipal se ha negado a entregárselas, sin algún argumento o explicación.

“Hemos buscado por todos lados el porqué se llevaron al corralón nuestras unidades, nadie nos da una explicación. Si hay alguna infracción o cargo, nosotros estamos dispuestos a pagar, pero es tiempo de que nadie nos dice nada, desde que se llevaron al corralón nuestras unidades, el 5 de octubre de 2023”, mencionó.

Añadió que las unidades retenidas han sufrido un gran deterioro, lo que significa grandes pérdidas económicas para la empresa. “Me están quitando el derecho de propiedad, las unidades son mías, no cometieron ningún delito, y si lo cometieron, yo he ido a que alguien me lo diga para pagarlo, pero nadie me lo dice ni siquiera me dan la cara”.

Dijo sentirse consternada, ya que la ciudadanía no ha hecho nada para exigir un buen servicio de transporte público, moderno y eficiente.

“El Acubus siempre prestó el servicio, siempre estuvimos trabajando en eso; sí hubo algunas unidades que no trabajaron al ciento por ciento, pero fue porque se nos deterioraban por las condiciones de las calles, en mal estado”, aseguró.

La empresaria dijo estar dispuesta a que el Acubus siga prestando el servicio de transporte público en Acuña, llegar a un acuerdo con las autoridades en ese tema, pero, si ya no es del interés de la autoridad, dijo: “Que me den mis 14 autobuses y me los llevo de Acuña”.