Promueve Ramos Arizpe convivencia familiar mediante recuperación de parques y plazas

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    Promueve Ramos Arizpe convivencia familiar mediante recuperación de parques y plazas
    La estrategia es impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida. CORTESÍA

Plazas, parques, canchas y áreas recreativas ofrecen espacios seguros para la población

RAMOS ARIZPE, COAH.- La recuperación y dignificación de los espacios públicos en Ramos Arizpe ha permitido fortalecer las condiciones para la convivencia familiar, la recreación y la práctica de actividades al aire libre, en beneficio de habitantes de distintas edades.

Como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el municipio ha consolidado una red de plazas, parques, canchas deportivas y áreas recreativas que contribuyen a la integración social y ofrecen a las familias entornos adecuados para el sano esparcimiento.

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Entre los espacios que han sido rehabilitados se encuentran la plaza principal de Urbivilla del Real, la Alameda Escorial y la cancha de Quinta Manantiales, además de otras áreas ubicadas en distintos sectores del municipio, que actualmente funcionan como puntos de encuentro para las familias.

Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de continuar generando espacios que permitan a la población disfrutar de la ciudad y desarrollar actividades de convivencia y recreación.

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“Queremos que las familias salgan a disfrutar su ciudad, que niñas y niños jueguen, que los jóvenes practiquen deporte y que nuestros adultos mayores encuentren espacios para convivir. Seguiremos trabajando para que Ramos Arizpe continúe siendo un municipio donde la tranquilidad se viva todos los días y en cada espacio público”, expresó.

Además de las acciones de recuperación y rehabilitación, el Gobierno Municipal ha fortalecido la oferta de espacios recreativos disponibles para la población, con alternativas accesibles que buscan fomentar la convivencia y el sano esparcimiento.

$!La rehabilitación de espacios públicos busca promover la recreación, el deporte y la integración social.
La rehabilitación de espacios públicos busca promover la recreación, el deporte y la integración social. CORTESÍA

Durante el actual periodo vacacional, las familias pueden acudir a atractivos como Dinolandia, ubicado en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, y Aqua Ramos, así como hacer uso de las plazas, parques, canchas deportivas, áreas verdes y demás espacios recreativos distribuidos en diferentes sectores de la ciudad.

De esta manera, el municipio busca consolidar una infraestructura pública orientada a la convivencia familiar y la recreación, al tiempo que promueve el aprovechamiento de espacios seguros y adecuados para las actividades comunitarias.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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