¡A divertirse! Invitan a Curso de Verano 2026 en Ramos Arizpe

El campamento está dirigido a menores de entre 4 y 13 años de edad y se llevará a cabo del 3 al 14 de agosto en la Unidad Deportiva “Eulalio Gutiérrez”, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes disfruten de unas vacaciones seguras, activas y llenas de aprendizaje, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe invitó a las familias a participar en el Curso de Verano 2026, que combinará actividades deportivas, culturales, recreativas y de convivencia bajo la supervisión de personal capacitado.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que, durante el periodo vacacional, la administración municipal mantiene su compromiso de ofrecer alternativas de calidad para las familias de Ramos Arizpe.

“Queremos que nuestras niñas y niños aprovechen estas vacaciones aprendiendo, haciendo deporte, conviviendo y divirtiéndose en un ambiente seguro. Como Gobierno Municipal asumimos con responsabilidad el cuidado de quienes participarán en este curso, por eso contamos con personal capacitado, protocolos de seguridad y actividades pensadas para que vivan una experiencia inolvidable mientras sus familias tienen la certeza de que están bien atendidos”, expresó.

El Presidente Municipal señaló que el cupo será limitado a 300 participantes, con la finalidad de garantizar una atención personalizada y una adecuada supervisión durante las actividades.

Añadió que diariamente se contará con ambulancia, paramédicos, personal de enfermería y elementos de seguridad pública, además de esquemas permanentes de hidratación, alimentación y supervisión de los menores, quienes serán distribuidos en grupos de acuerdo con su edad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que las inscripciones ya se encuentran abiertas en el Gimnasio Municipal, ubicado en la Unidad Deportiva “Eulalio Gutiérrez”, con un costo de recuperación de 700 pesos por las dos semanas de actividades.

Durante el curso, las y los participantes podrán practicar disciplinas como taekwondo, karate, tochito, box, baloncesto, voleibol, fútbol, béisbol, pentatlón, activación funcional, ritmos latinos, break dance y porristas.

El programa también contempla talleres de pintura, dibujo, manualidades, ecología, cine y ciencia, además de diversas actividades recreativas diseñadas para fomentar la convivencia y el desarrollo físico, social y emocional de los menores.

García Zertuche agregó que cada participante recibirá diariamente fruta e hidratación, así como una playera conmemorativa que permitirá su identificación durante las actividades. Al finalizar el campamento, también se entregará un diploma de participación.

Como parte del cierre del Curso de Verano 2026, se realizará una jornada especial en Aqua-Ramos, donde las niñas y los niños podrán disfrutar de actividades acuáticas y recreativas.