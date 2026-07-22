¡A divertirse! Invitan a Curso de Verano 2026 en Ramos Arizpe

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    ¡A divertirse! Invitan a Curso de Verano 2026 en Ramos Arizpe
    El curso está dirigido a menores de entre 4 y 13 años de edad, informaron en conferencia de prensa. CORTESÍA

El campamento se realizará del 3 al 14 de agosto en la Unidad Deportiva “Eulalio Gutiérrez”

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes disfruten de unas vacaciones seguras, activas y llenas de aprendizaje, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe invitó a las familias a participar en el Curso de Verano 2026, que combinará actividades deportivas, culturales, recreativas y de convivencia bajo la supervisión de personal capacitado.

El campamento está dirigido a menores de entre 4 y 13 años de edad y se llevará a cabo del 3 al 14 de agosto en la Unidad Deportiva “Eulalio Gutiérrez”, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que, durante el periodo vacacional, la administración municipal mantiene su compromiso de ofrecer alternativas de calidad para las familias de Ramos Arizpe.

“Queremos que nuestras niñas y niños aprovechen estas vacaciones aprendiendo, haciendo deporte, conviviendo y divirtiéndose en un ambiente seguro. Como Gobierno Municipal asumimos con responsabilidad el cuidado de quienes participarán en este curso, por eso contamos con personal capacitado, protocolos de seguridad y actividades pensadas para que vivan una experiencia inolvidable mientras sus familias tienen la certeza de que están bien atendidos”, expresó.

El Presidente Municipal señaló que el cupo será limitado a 300 participantes, con la finalidad de garantizar una atención personalizada y una adecuada supervisión durante las actividades.

Añadió que diariamente se contará con ambulancia, paramédicos, personal de enfermería y elementos de seguridad pública, además de esquemas permanentes de hidratación, alimentación y supervisión de los menores, quienes serán distribuidos en grupos de acuerdo con su edad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que las inscripciones ya se encuentran abiertas en el Gimnasio Municipal, ubicado en la Unidad Deportiva “Eulalio Gutiérrez”, con un costo de recuperación de 700 pesos por las dos semanas de actividades.

Durante el curso, las y los participantes podrán practicar disciplinas como taekwondo, karate, tochito, box, baloncesto, voleibol, fútbol, béisbol, pentatlón, activación funcional, ritmos latinos, break dance y porristas.

El programa también contempla talleres de pintura, dibujo, manualidades, ecología, cine y ciencia, además de diversas actividades recreativas diseñadas para fomentar la convivencia y el desarrollo físico, social y emocional de los menores.

García Zertuche agregó que cada participante recibirá diariamente fruta e hidratación, así como una playera conmemorativa que permitirá su identificación durante las actividades. Al finalizar el campamento, también se entregará un diploma de participación.

Como parte del cierre del Curso de Verano 2026, se realizará una jornada especial en Aqua-Ramos, donde las niñas y los niños podrán disfrutar de actividades acuáticas y recreativas.

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Las personas interesadas pueden realizar la inscripción en el Gimnasio Municipal, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y de 4:00 a 7:00 de la tarde, o solicitar mayores informes a los teléfonos 844 541 6848 y 811 169 8615.

Durante la presentación del programa también estuvieron presentes Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; Celeste Berenice Flores Jaramillo, regidora presidenta de la Comisión del Deporte, y Leonardo Saucedo Vitela, director municipal del Deporte.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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