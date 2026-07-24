Ramos Arizpe: entregan cancha de futbol rehabilitada en Quinta Manantiales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las familias de la colonia Quinta Manantiales cuentan desde ahora con una cancha de futbol completamente rehabilitada, como parte de las acciones para recuperar espacios deportivos y ofrecer a niñas, niños, jóvenes y adultos lugares dignos y seguros para practicar deporte, convivir y recrearse. El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó la entrega de la obra, que incluyó la renovación del terreno de juego con pasto sintético, mejoras en el perímetro, rehabilitación de la malla y colocación de nuevo alumbrado.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó que la recuperación de espacios deportivos, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, permite ampliar las oportunidades de convivencia familiar y brinda a las nuevas generaciones alternativas para su desarrollo y una sana convivencia. “Cada cancha que rehabilitamos es una oportunidad para que nuestros niños y jóvenes practiquen deporte, hagan comunidad y crezcan en espacios seguros. Queremos colonias con más vida, más convivencia y más familias disfrutando de estos lugares”, expresó.

Gutiérrez Merino señaló que las mejoras permitirán que la cancha sea aprovechada por la comunidad durante más tiempo y en mejores condiciones, fortaleciendo la actividad deportiva y la convivencia entre las familias del sector.

En el evento estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras; el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; el director de Deportes, Leonardo Saucedo Vitela; así como las regidoras María del Carmen Gámez Estrada y Celeste Berenice Flores Jaramillo.