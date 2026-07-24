Ramos Arizpe: entregan cancha de futbol rehabilitada en Quinta Manantiales

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ramos Arizpe: entregan cancha de futbol rehabilitada en Quinta Manantiales
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de la cancha a las familias del sector. CORTESÍA

La obra busca ofrecer un espacio más digno, seguro y funcional para niñas, niños, jóvenes y adultos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las familias de la colonia Quinta Manantiales cuentan desde ahora con una cancha de futbol completamente rehabilitada, como parte de las acciones para recuperar espacios deportivos y ofrecer a niñas, niños, jóvenes y adultos lugares dignos y seguros para practicar deporte, convivir y recrearse.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó la entrega de la obra, que incluyó la renovación del terreno de juego con pasto sintético, mejoras en el perímetro, rehabilitación de la malla y colocación de nuevo alumbrado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/a-divertirse-invitan-a-curso-de-verano-2026-en-ramos-arizpe-AG22351331

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó que la recuperación de espacios deportivos, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, permite ampliar las oportunidades de convivencia familiar y brinda a las nuevas generaciones alternativas para su desarrollo y una sana convivencia.

“Cada cancha que rehabilitamos es una oportunidad para que nuestros niños y jóvenes practiquen deporte, hagan comunidad y crezcan en espacios seguros. Queremos colonias con más vida, más convivencia y más familias disfrutando de estos lugares”, expresó.

$!El terreno de juego fue renovado con pasto sintético, mejorando las condiciones para la práctica del futbol.
El terreno de juego fue renovado con pasto sintético, mejorando las condiciones para la práctica del futbol. CORTESÍA

Gutiérrez Merino señaló que las mejoras permitirán que la cancha sea aprovechada por la comunidad durante más tiempo y en mejores condiciones, fortaleciendo la actividad deportiva y la convivencia entre las familias del sector.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/superan-los-4-mil-650-servicios-de-emergencia-atendidos-por-proteccion-civil-y-bomberos-de-ramos-arizpe-NE22379325

En el evento estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras; el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; el director de Deportes, Leonardo Saucedo Vitela; así como las regidoras María del Carmen Gámez Estrada y Celeste Berenice Flores Jaramillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Plazas Públicas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Disminución

Disminución
NosotrAs: Y la maternidad en solitario

NosotrAs: Y la maternidad en solitario

true

POLITICÓN: ¿Protección en aduanas? Las omisiones de la FGR en el caso Ruffo Appel y el huachicol fiscal
Piedras Negras, Saltillo y Torreón se ubicaron entre las ciudades con menor percepción de inseguridad durante el segundo trimestre de 2026, según el INEGI

Piedras Negras, Saltillo y Torreón continúan entre las ciudades con menor percepción de inseguridad en México
Elías Hernández Bautista murió después de caer desde una estructura de aproximadamente 30 metros durante labores de desmantelamiento industrial en Castaños.

Llega veracruzano a Coahuila en busca de mejores oportunidades; encontró la muerte
Isaac del Toro respondió en las exigentes rampas de Alpe d’Huez y mantuvo viva la posibilidad de lograr el primer podio mexicano en el Tour de Francia.

Isaac del Toro resiste en Alpe d’Huez y acaricia el podio del Tour de Francia 2026
Michell Mendoza, de 16 años, a la derecha, de pie junto a un camión que llevaba el ataúd de su madre después de que le negaran la entrada a un cementerio.

La devastación causada por los sismos muestra la desigualdad en Venezuela
Un avión cisterna descarga agua durante el combate de incendios forestales en la región de Lège-Cap-Ferret, en el oeste de Francia, el jueves 23 de julio de 2026.

Incendio forestal cerca de Burdeos provoca la evacuación de 20 mil personas